Pérez: ‘Ik kan het team op bepaalde vlakken in de juiste richting pushen’

De kennismakingen en introducties zijn achter de rug en in de simulator kreeg hij een eerste voorsmaakje van de Red Bull-bolide. Na zijn eerste indruk is het duidelijk, Sergio Pérez leeft vol vertrouwen toe naar het seizoen 2021. De Mexicaan is ervan overtuigd dat hij door zijn jarenlange ervaring kan bijdragen aan nieuwe successen voor Red Bull. “Ik weet van mezelf wat ik nodig heb. Ik heb het gevoel dat ik het team op bepaalde vlakken in de juiste richting kan pushen.”

Eerder deze maand bracht Sergio Pérez voor het eerst een bezoek aan de Red Bull-fabriek. Daar ontmoette de Mexicaan zijn nieuwe engineers en andere teamleden. Pérez is ervan overtuigd dat hij kan bijdragen aan nieuwe successen voor het team uit Milton Keynes.

“Ik breng veel ervaring en kennis mee”, vertelt Pérez aan Formula1.com. “Ik heb in deze sport bij verschillende teams gezeten, in verschillende tijdperken. Ik weet van mezelf wat ik nodig heb. Ik heb het gevoel dat ik het team op bepaalde vlakken in de juiste richting kan pushen. Alleen al door met het team te praten, denk ik dat we de richting weten.”

Op de echte kennismaking met de Red Bull-bolide moet de 31-jarige Mexicaan nog even wachten, maar in de simulator kreeg hij alvast een voorproefje. “Ik moet nog even afwachten om met de auto rijden, maar ik heb al een aantal goede ideeën met het team gedeeld, die hopelijk wat performance op de baan opleveren.”

“Ik heb al veel tijd doorgebracht met mijn nieuwe ingenieurs”, zegt Perez. “Dat is belangrijk om het proces te versnellen. Ik heb al een paar dagen in de simulator gedaan, dus ik heb al een goed beeld van de Red Bull-auto in mijn achterhoofd.”

