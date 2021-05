De meeste Red Bull-coureurs vrezen de beruchte belletjes van topman en talentscout Helmut Marko, maar de ervaren Sergio Pérez (31) kan de feedback van de zeer directe Oostenrijker juist wel waarderen.

Dat vertelt hij aan Autosport, met Pérez die nooit deel uitmaakte van Red Bulls juniorprogramma, maar dit jaar wel voor het topteam voor de energiedrankfabrikant rijdt. De Mexicaan werd gecontracteerd nadat Red Bull de afgelopen seizoenen niet veel succes had met gepromoveerde talenten als Pierre Gasly en Alexander Albon.

Gasly, Albon en andere (voormalige) Red Bull-talenten en -coureurs zijn maar wat bekend met de directe aanpak van de altijd uitgesproken Marko, die nergens doekjes om windt. “Om eerlijk te zijn ben ik er echter juist blij mee. Hij vertelt je namelijk altijd wat hij denkt”, zegt Pérez over Marko.

“Als het goed is, dan zegt hij dat. En als je het niet goed doet, dan krijg je het ook te horen – en niet alleen jij, maar de buitenwereld en de pers ook. Marko is gewoon heel direct en ik heb veel respect voor hem. Het is zeldzaam om zo iemand in de Formule 1 tegen te komen”, weet Pérez na meer dan tien jaar in de sport.

Marko heeft de Mexicaan dit jaar ook al zowel gelaakt als geprezen. Pérez staat vooralsnog in de schaduw van teamgenoot Max Verstappen, Marko’s oogappel, maar heeft naar eigen zeggen een goede relatie met Marko. “We leren elkaar steeds beter kennen. We bellen altijd na de race en hij vertelt me dan of ik iets fout heb gedaan of niet.”

