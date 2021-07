Sergio Pérez zal morgen de Grand Prix van Oostenrijk vanaf P3 aanvangen. De Mexicaan wist beide Mercedessen achter zich te houden, maar kwam 0.222 seconden tekort op de tweede tijd, gereden door Lando Norris. Pérez’ teamgenoot Max Verstappen sleepte met een 1.03.720 zijn derde poleposition op rij binnen.

Pérez heeft hard moeten werken voor de derde plek. “Het is een heel zwaar weekend geweest tot nu toe”, zegt hij na afloop van de kwalificatie. “We hebben heel veel aan de balans van de auto veranderd. We hebben hard gewerkt.” De Red Bull-coureur is dan ook wel tevreden met zijn tijd. “Uiteindelijk reden we een goede ronde. Voor de race morgen hebben we een betere auto dan voor de kwalificatie.”

Een week geleden kwam Pérez nog tekort op beide auto’s van Mercedes. Dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nu achter hem starten is zeker reden om blij te zijn. Pérez is een belangrijke speler in de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Als alles morgen goed gaat kan het gat tussen beide teams flink oplopen. “”Ik wil zoveel mogelijk punten pakken morgen”, zegt hij dan ook. “Ik ga mijn race managen en het maximale eruit halen.”

Morgen wordt alweer de tweehonderdste race van Pérez in de Formule 1. Na al die tijd is hij echter nog steeds bezig dingen te leren. Hij was daarom ook blij twee weekenden achter elkaar op de Red Bull Ring te rijden. Daar kon hij, zo dacht hij, een hoop van leren. Desondanks was hij vooral aan het worstelen dit weekend. “Het is tot nu toe erg moeilijk geweest”, herhaalt Pérez tijdens de persconferentie. “Ik heb veel compromissen moeten maken met de auto. We hebben veel dingen geprobeerd om de auto beter te begrijpen.”

Pérez blijft echter liever niet hangen in de problemen van het weekend. “Het belangrijkste is dat we een goede startpositie hebben morgen”, gaat hij verder. “Er staat nog steeds veel op het spel.” De teamgenoot van Verstappen denkt dat de race nog wel eens spannend zou kunnen worden. “Het wordt niet zo eenvoudig als vorige week.”