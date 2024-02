Na een teleurstellend jaar is Sergio Pérez vastbesloten om zich komend seizoen te revancheren. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen vertelde dat donderdag tijdens de teampresentatie van Red Bull in Milton Keynes. “Dit wordt mijn vierde seizoen bij Red Bull en ik weet zeker dat het mijn beste wordt”, aldus Pérez.

De Mexicaan (34) heeft na dit seizoen een aflopend contract en de kans is groot dat die verbintenis niet verlengd wordt als een gevolg van zijn teleurstellende campagne tot nu toe. Sterker nog, bij het zusterteam Visa Cash App RB, afgekort Visa RB, heeft Red Bull in de personen van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda en op de achterhand ook nog eens Liam Lawson goede alternatieven achter de hand. Vanaf 2026 wordt mogelijk een plaats ingeruimd voor Alexander Albon, met wie al gesproken zou zijn.

Oftewel, bij Sergio Pérez staat de druk er vol op om zich komend seizoen bij Red Bull te bewijzen. In 2023 boekte hij twee overwinningen, een aantal dat schrik afsteekt bij de 19 zeges van Max Verstappen. In het kampioenschap eindigde Pérez nog wel als tweede, maar wel met 290 punten achterstand.

Pérez: ‘Ik sta voor enorme uitdaging’

“Ik sta voor een enorme uitdaging”, zo vertelde Pérez. “Max is een teamgenoot die echt het maximale uit je haalt, dus het is een geweldige uitdaging waar ik enorm naar uitkijk. Het is mijn vierde seizoen bij het team en ik weet zeker dat het mijn beste wordt.”

Sergio Pérez heeft ook al nagedacht over zijn periode na Red Bull. Hem is er veel aan gelegen zich weer op een positieve manier in de kijker te rijden. “Als we goed presteren op de baan, zijn er genoeg kansen. Dat is mijn belangrijkste doel en mijn belangrijkste motivatie voor dit jaar om echt goed te presteren. Ik denk nog steeds dat ik op mijn best ben, ik heb nog veel te geven, omdat ik al vier jaar deel uitmaak van de Red Bull-familie. Dat is een enorme bonus. Ik ben nog jong en nog steeds gemotiveerd. Ik heb nog een lange weg te gaan in de Formule 1.”