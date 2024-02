Donderdag 15 februari sloot Red Bull de ‘onthullingsweken’ af met de lancering van de RB20. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kregen woensdag al even de sleutels in handen om hun nieuwe bolide te testen op Silverstone. De auto oogt misschien hetzelfde als vorig jaar, maar volgens teambaas Christian Horner is de RB20 een “agressieve doorontwikkeling” van zijn voorganger.

LEES OOK: Christian Horner: ‘Ik voel me gesteund door Red Bull’

De welbekende Red Bull-livery mag ook op de RB20 niet ontbreken. Het donkerblauw in combinatie met de geel-rode-logo’s typeren de auto als een raszuivere RB-bolide. Als we de auto vergelijken met zijn voorganger lijken de twee weinig te verschillen. Maar schijn bedriegt! We hebben hier niet te maken met een paar updates, volgens Red Bull is de RB20 weer een stap vooruit.

(Tekst gaat verder onder foto)

Max Verstappen poseert in zijn nieuwe overall met de RB20 (Red Bull)

Het team nam ook de tijd om terug te blikken op de afgelopen jaren en de geschiedenis van het team. Red Bull viert dit jaar hun twintigste seizoen in de sport, dus de presentatie begon met een schets van de hoogtepunten van de laatste twee decennia. Daarin hadden, naast kampioen Max Verstappen, ook oud-coureurs Sebastian Vettel en David Coulthard een hoofdrol. Laatstgenoemde was ook aanwezig in Milton Keynes.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Adrian Newey, technisch directeur en verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp, legde uit dat de RB20 een evolutie is ten opzichte van 2023. “De auto is op alle fronten verbeterd, mechanisch én aerodynamisch”. Newey geeft toe dat Red Bull vorig jaar beter presteerde dan verwacht: “De dominantie van de RB19 kwam als een verrassing, maar geeft ons nu een goed platform om nog verder te verbeteren.”

Of het genoeg is om Red Bull weer het kampioenschap te bezorgen is nog maar de vraag. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hebben vertrouwen in hun nieuwe bolide, “maar de tijd zal leren of de RB20 genoeg is voor een titel.” De presentatie werd afgesloten met een filmpje van Verstappen in de RB20 op Silverstone. Red Bull-coureur van het eerste uur David Coulthard vergezelde de kampioen in de RB01.