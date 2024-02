Christian Horner was donderdag aanwezig bij de lancering van de RB20, de nieuwste auto van het team van Red Bull. Het was het eerste optreden van de teambaas nadat hij eerder deze maand beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Horner lijkt zich weinig zorgen te maken over het lopende onderzoek naar deze beschuldigingen. “Ik voel me gesteund door Red Bull en kan me focussen op 2024”, zei hij.

LEES OOK: De concurrentie voor Red Bull: Dit is er veranderd in 2024

Horner wilde weinig kwijt over het interne onderzoek dat hem al enkele dagen plaagt. Red Bull huurde een advocaat in om een aantijging van grensoverschrijdend gedrag te inspecteren. Voor de teambaas ligt de focus – zoals gewoonlijk – op het kampioenschap. “Ik ben trots op wat dit team doet én gaat doen. Het is ongelofelijk wat we de laatste twintig jaar hebben laten zien.” Red Bull viert in 2024 hun twintigste seizoen in de sport.

“De beschuldigingen ontken ik nog steeds volledig”, voegde Christian Horner eraan toe. “Ik voel me gesteund door Red Bull, in het bijzonder door de aandeelhouders en de coureurs. Daarbij krijg ik ongelofelijk veel steun vanuit mijn gezin. Ik hoop dat dit in de nabije toekomst wordt opgelost.”

De RB20

Tijdens de presentatie werd er natuurlijk over de nieuwe auto gesproken. Volgens Horner betekende de dominantie van vorig jaar niet dat het team achterover kon leunen deze winter. “Als je doet wat wij het afgelopen seizoen hebben gedaan, staat er natuurlijk een prijs op je hoofd”, legde hij uit. Red Bull won in 2023 eenentwintig van de tweeëntwintig races. “Daarom is de auto niet zomaar veranderd, het is een behoorlijk agressieve doorontwikkeling van de RB19.”

Veel van de andere teams lijken dit jaar designelementen over te hebben genomen van Red Bull. Dat is ook Christian Horner niet onopgemerkt gebleven. “Het is duidelijk dat de concurrentie bij ons heeft afgekeken”, aldus de Red Bull-baas. “Dat is weinig verrassend, de RB19 is de meest succesvolle F1-auto aller tijden.”

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)