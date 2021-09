Sergio Pérez denkt dat het weekend op het razendsnelle Monza wel eens lastig kan worden voor Red Bull door de topsnelheid waar rivaal Mercedes over beschikt. “Hopelijk kunnen we ons echter in de strijd mengen.”

“Gezien de topsnelheid van Mercedes, verwacht ik niet dat Monza ons sterkste circuit is”, legt Pérez uit in de Red Bull-preview op de Italiaanse Grand Prix. Volgens de Mexicaan biedt Monza een aantal unieke uitdagingen. “Om te beginnen dat iedereen in de kwalificatie vecht voor een plekje in elkaars slipstream.”

“Als dat lukt, kan dat echt veel verschil maken”, weet Pérez. “Dat hebben we de afgelopen jaren immers wel gezien. Het is dus belangrijk dat je dit goed doet.” Tegelijkertijd rekent hij er dus niet op dat het Red Bulls sterkste weekend wordt vergeleken met Mercedes. “Hopelijk kunnen we ons echter in de strijd mengen.”

Marko heeft vertrouwen

Red Bull-topman Helmut Marko vertelde afgelopen weekend in Zandvoort aan FORMULE 1 Magazine de race op Monza minder te vrezen dan normaal. De zege in Nederland schept volgens de Oostenrijker het nodige vertrouwen. “Monza is niet onze favoriet, maar in deze vorm kunnen we ook daar zeer competitief zijn.”

