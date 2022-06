Sergio Pérez komt als gevierde man naar Azerbeidzjan. De kersverse winnaar van de Grand Prix van Monaco heeft een nieuw contract op zak, staat kort achter teamgenoot Max Verstappen en Charles Leclerc in het kampioenschap en is bovendien erg succesvol geweest in Bakoe. “Het was speciaal om hier vorig jaar de eerste winst te pakken voor het team.”

De nieuwe verbintenis van Pérez kwam misschien niet als een verrassing, de vreugde is er natuurlijk niet minder om. “Ik ben zo blij om mijn periode bij het team tot tenminste 2024 te verlengen. Het zegt iets over het mooie werk dat we samen gedaan hebben en hoe gelukkig we zijn met elkaar. Nu kan ik me ook 100 procent concentreren op het winnen van races en wereldtitels. En dan te bedenken dat ik twee jaar geleden geen stoeltje had, nu zit ik bij het beste team van de grid.”

Lees ook: Verstappen man met een missie: ‘Hebben nog iets goed te maken in Bakoe’

Na een lange carrière heeft de Mexicaan dan eindelijk zijn sweet spot gevonden, vindt hij zelf. “Ik zit nu op het beste punt van mijn loopbaan, ik rijd voor een team dat niets minder dan perfectie wil hebben. Het doet me goed als ik terugdenk aan wat we hebben bereikt in Monaco, hoeveel geluk het bracht voor mijn familie en mijn land. Maar we moeten nu ook alle emoties opzij zetten en ons op Azerbeidzjan richten.”

“Het titelgevecht is close. Ik houd van stratencircuits, daar waar de coureur echt een verschil kan maken. Maar een foutje is ook sneller gemaakt als je de limiet opzoekt. Maar uiteindelijk is dat de enige manier om net die laatste tiende te vinden om competitief te zijn.” En Pérez kan het weten, sinds de Formule 1 is neergestreken in Bakoe is hij met drie podiumplekken het meest succesvol.

Lees ook: Preview: Bakoe’s biggest hits, stratencircuit staat garant voor controversiële crashes