Sergio Pérez kwalificeerde zich in Spa op een teleurstellende zevende plek en de Red Bull-rijder wijst naar zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton als reden daarvoor.

“Ik had namelijk een hele goede pace in de kwalificatie. Zowel in Q1 als Q2 en Q3. Helaas werd ik bij mijn laatste ronde in de weg gereden door Hamilton”, vertelt hij aan Ziggo Sport F1. “Ik zat in mijn laatste vliegende ronde binnen een seconde van hem. Daardoor verloor ik veel tijd.”

Pérez eindigde de kwalificatie dus als zevende, op 2.3 seconden van teamgenoot en snelste man Max Verstappen. In Q1 stond hij er inderdaad beter bij, op de vierde plek. Q2 besloot overigens ook al met Pérez op de zevende stek – al was het verschil met slechts acht tienden toen wel stukken minder.

Hoewel zijn kwalificatieresultaat dus niet top is, denkt Pérez nog wel sterk te kunnen scoren in de race. “We hebben goede kansen. Als we zondag ook weer dit soort regenachtige omstandigheden hebben, kan er bovendien van alles gebeuren. Het is immers een lange race”, ziet hij dat in dit geval als iets positiefs.

