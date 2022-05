Sergio Pérez is niet te spreken over het verloop van de kwalificatie in Monaco. De Mexicaan wijst met de vinger naar andere coureurs die zich niet aan hun delta zouden hebben gehouden in zijn outlap, waardoor hij met koude banden aan de laatste ronde moest beginnen – die met een crash eindigde.

Pérez was in de vrije trainingen al snel en kon die snelheid meenemen naar de kwalificatie, waarin hij zich goed kon meten met teamgenoot Max Verstappen. Hij leek voor de poleposition te kunnen gaan, totdat Charles Leclerc in Q3 ruim twee tienden sneller was.

Lees ook: Horner prijst ‘beste teamspeler’ Pérez: ‘Hij rijdt extreem goed’

Pérez zette nog één keer aan voor een snelle ronde, maar spinde in bocht 8 de bandenstapel in. De Red Bull was gehavend, maar kreeg vervolgens ook nog een tik van Carlos Sainz, die op het laatste moment op de rem trapte om erger te voorkomen maar wel de RB18 van Pérez licht toucheerde.

Foto: Motorsport Images

Het was een slecht einde van wat tot dan toe een sterke kwalificatie was voor Pérez. De Mexicaan start vanaf de derde plek, maar ziet beide Ferrari’s voor zich starten op zondag. “Het is heel jammer”, baalt Pérez voor de camera van Viaplay. “Ik wist dat die ronde erg belangrijk was, maar die outlap was een ramp omdat andere coureurs zich niet aan de delta hielden. In de laatste sector zat ik dus ook ruim boven de delta.”

Pérez doelt daarmee op de tijd die de wedstrijdleiding heeft ingesteld om te voorkomen dat er onnodig gevaarlijke situaties ontstaan. Coureurs mogen daardoor niet langzamer gaan dan 1:24 tussen de twee safetycar-lijnen, waarvan de eerste net na bocht 1 ligt en de tweede net voor de laatste bocht.

Lees ook: Verstappen baalt van P4 in kwalificatie Monaco, maar ‘pole zat er niet in’

“De banden waren daardoor te koud”, vervolgt Pérez zijn uitleg. “Ik verloor bijna de controle in bocht 1. Ik dacht: de banden zullen wel beter worden. Maar dat gebeurde niet. Het is erg jammer.” Door de crash in de slotfase van de kwalificatie zijn er wel de nodige twijfels over de staat van zijn bolide. “De achterkant zag er slecht uit”, zegt Pérez tegen Sky Sports. “De tik van Carlos maakte het erger. We zullen wel zien of we gereed zijn voor morgen.”

Foto: Red Bull Content Pool