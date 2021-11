Sergio Pérez liet na de sprintkwalificatie in Monza al weten geen fan te zijn van het format en de sprintkwalificatie in Brazilië heeft hem niet op andere gedachten gebracht. Hij begrijpt dat het met name voor de fans is, maar zelf genieten kan hij er niet van: “Je kan niet veel winnen maar wel veel verliezen.”

“Om eerlijk te zijn vind ik ze niet echt zo heel leuk”, geeft Pérez zijn mening over de sprintkwalificatie. Hij begon als derde aan de sprint van 24 ronden op Interlagos, maar moest aan het einde van die sprintrace genoegen nemen met de vierde plaats. “Deze zijn er met name voor de fans dus als zij ervan genieten dan is het goed, maar ik geniet er zelf niet van. Het voelt gewoon alsof er weinig actie is. Er zijn weinig inhaalacties en het verandert niet zoveel voor de hoofdrace.”

Foto: Motorsport Images

“Je kan niet al te veel risico nemen omdat het grote gevolgen kan hebben”, vervolgt Pérez. “Het is niet zoals de echte race. Je kan niet veel winnen maar wel veel verliezen”, aldus de Mexicaan, die om dezelfde reden aangeeft dat hij het niet echt probeerde bij Carlos Sainz voor de derde plek.

Pérez heeft dus weinig genoten van de sprintkwalificatie en stelde vast dat er weinig inhaalacties zijn in zo’n race, maar daar bracht Lewis Hamilton wat verandering in. De Brit moest na zijn diskwalificatie vanwege een overtreding van de technische reglementen rondom de DRS-vleugel als laatste starten, maar kwam als vijfde over de streep. Omdat hij een gridstraf heeft vanwege een motorwissel wordt dat de tiende startplaats, maar Pérez sluit niet uit dat hij snel op zijn staart zal zitten.

“Het was best verrassend om zijn vooruitgang te zien”, zegt Pérez. “Hij had een enorm tempo, maar dat verraste mij dus wel. Hij had vooral een enorme topsnelheid. Ik heb een paar van zijn inhaalacties gezien. De inhaalactie op Norris was behoorlijk indrukwekkend als je ziet van hoe ver hij kwam. Hij heeft een zeer goede race gehad. Ik denk dat hij vroeg of laat achter ons zal zitten en zich in het gevecht zal mengen in de race”, voorspelt de Red Bull-coureur.