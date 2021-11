Sorry Valtteri Bottas, sorry Carlos Sainz, sorry Sergio Pérez: alle ogen zullen in de Grand Prix van Brazilië wederom op Max Verstappen en Lewis Hamilton gericht zijn, ook al staan ze acht startplekken bij elkaar vandaan. Of misschien juist daarom, want de vraag zal vooral zijn of de twee titelkemphanen elkaar onderweg nog tegenkomen. Of dat Verstappen zijn buitenkans kan benutten om Hamiltons WK-ambities een flinke dreun te geven.

Voor de genadeklap lijkt het nog te vroeg. Daarvoor was Hamiltons opmars in de sprintrace van zaterdag te indrukwekkend. Binnen dertien rondjes knokte de Brit zich van de twintigste naar de tiende plek. Nog elf ronden later kwam hij als vijfde over de finish. Oké, hij levert voor de race ook weer vijf startplekken in vanwege een gridstraf, maar vanaf de tiende plek lijkt Hamilton aan de 71 ronden op zondag meer dan genoeg te hebben om minstens weer de top-5 in te rijden – zo niet nog gewoon naar het podium te gaan.

“Of ik dit in de race weer kan doen? Ik hoop het”, stelde Hamilton zich voor de camera van Ziggo Sport bescheiden op. Voor die van Sky Sports F1 was hij wat stoutmoediger. Ja, dat er door het overtreden van de DRS-regels in de vrijdagkwalificatie een streep door zijn naam en snelste rondetijd gingen en hij de sprintrace als laatste moest beginnen, had hem getergd. Het was ‘een vernietigende klap’. Al stond de Brit – hij heeft er als boksliefhebber vast in gedachten een passende quote bij – ook direct weer op om terug te slaan.

Weer een schadebeperkingsmissie

De mogelijke optater die Verstappen Hamiltons titelkansen in Brazilië had kunnen geven, lijkt voorlopig gepareerd. Natuurlijk, de kans is zeker aanwezig dat Verstappen zijn voorsprong van 21 punten nog wat verder uitbreidt. Maar Hamilton heeft ook alsnog elke mogelijkheid de schade te beperken. Dat niet alleen: hij zit zondagavond vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd in de rol die hem het beste ligt, die van de jager. Al valt nog maar te bezien of hij ook rechtstreeks de strijd kan aanbinden met Verstappen.

Voor het daarvan komt, mag Hamilton in het begin niet te veel tijd in het verkeer verliezen. Zie bijvoorbeeld hoe Sainz in de sprintrace op de derde plek na slechts tien rondjes al evenzoveel seconden had verloren. Daarnaast belooft het een stuk warmer te worden, wat in theorie gunstiger is voor Red Bull dan Mercedes. In de sprintrace leek er weinig verschil te zitten tussen beide bolides, maar dat kan in het eerder op de dag gehouden hoofdnummer dus zomaar anders zijn. Het kwik zou richting de 25 graden moeten gaan, zaterdag bleef het rond de 20 steken.

Er starten daarnaast ook nogal wat collega’s tussen Verstappen en Hamilton in. Het merendeel daarvan legde Hamilton zaterdag amper een strobreed in de weg. In ‘de sprint’ stond er qua punten buiten de top-3 ook niets op het spel, maar dat is in de echte race natuurlijk wel anders. Ook al lijkt niemand – behalve misschien Fernando Alonso, al staat hij achter Hamilton – écht de spelbreker in de titelstrijd te willen zijn. Verstappen zal zijn hoop vooral moeten vestigen op teamgenoot Sergio Pérez en quasi-stalgenoot Pierre Gasly.

Hamiltons inhaalactie op Norris mocht er zijn. Lang niet elke coureur maakte het Hamilton echter even moeilijk in de sprintrace.

Kan Verstappen uithalen?

Waar Hamilton een inhaalrace wacht, zal Verstappen vooraan proberen weg te spurten. Allereerst door zo snel mogelijk met Hamiltons wingman Bottas af te rekenen. De Fin nam Verstappen in de sprintrace bij de start te grazen. Verstappen kwam nog dichtbij, maar inhalen zat er niet in. Verstappen, tegenover Ziggo Sport: “Hier inhalen is gewoon heel lastig, de banden slijten snel en dan is het moeilijk volgen in de middelste sector.” De start zal dus wederom belangrijk, zo niet cruciaal worden. De sprintstart van Bottas bewees echter wel dat P2 niet per se een nadeel is.

Mercedes zal Bottas vast instrueren dit keer beter op te letten en de deur wat assertiever dicht te gooien bij de start dan vorige week in Mexico. Al blijft Bottas traditioneel wat soft in de duels en zijn Verstappens starts – die in de sprintrace even daargelaten – doorgaans sterk. Als Bottas en Verstappen tien keer naast elkaar de eerste bocht ingaan, zou je toch zeggen dat Verstappen er (stukken) vaker wel dan niet als eerste uitkomt… En anders klaart hij de klus normaliter later wel, zolang zijn Red Bull snel genoeg is.

De start bleek zaterdag beslissend in de sprintrace. Verstappen kwam Bottas daarna niet meer voorbij.

Komen Verstappen en Hamilton elkaar toch tegen, dan zullen de commentatoren van dienst ongetwijfeld de twee vorige sprintweekends oprakelen, waarin het in de hoofdrace telkens ‘raak’ was tussen Hamilton en Verstappen. In Silverstone was er de clash in Copse, op Monza de controverse in de eerste chicane. Hamilton en Verstappen deden eerder in het weekend af als toeval. In principe is dat het ook. Bovendien zit niemand, zeker niet nu het seizoen zijn climax nadert, op nog een botsing te wachten. Maar een fair gevecht? Daar loopt iedereen wel warm voor.

En verder…

… Is het bij de start opletten, want in de Senna S, de eerste bochtencombinatie, schuilt het nodige gevaar. Vraag dat maar aan het botsende Alfa Romeo-duo.

… Biedt de tussensprint naar bocht vier ook kansen, met Sainz die daar na de sprintstart Verstappen verraste. Verstappen en co. kunnen dus wel naar voren kijken, maar moeten ook hun spiegels in de gaten houden.

… Zullen de ogen bij Ferrari, McLaren en Alpine en AlphaTauri op het constructeurskampioenschap gericht zijn. Ferrari staat daar derde, met 13.5 punt meer dan McLaren (268.5 om 255). Alpine en AlphaTauri staan gedeeld vijfde met 106.

… Start Nicholas Latifi daadwerkelijk voor George Russell. Nadat hij de Brit vrijdag voor het eerst in de kwalificatie klopte (dat duel staat 34-1) bleef hij hem ook zaterdag voor.

… Hebben alle coureurs vrije bandenkeuze voor de start, zoals gebruikelijk tijdens een sprintweekend. Met zwaardere auto’s en de softs die het zaterdag nét 24 rondjes hielden, zou je denken dat mediums de beste startband zijn.

… Begint de Grand Prix van São Paulo, zoals de race officieel in de boeken staat, om 18:00 uur Nederlandse tijd. Dat is dus ouderwets met het bord op schoot kijken.

