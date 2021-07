Sergio Pérez zag zijn tweehonderdste race eindigen in deceptie. In Oostenrijk startte de Mexicaan als derde, maar na een touché met Lando Norris en tien seconden tijdstraf voor het harde verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc, bracht hij zijn RB16B slechts als zesde over de finish. In Engeland hoopt Pérez op een beter resultaat, op jacht naar een contractverlenging bij Red Bull.

Ondanks de tegenvallers, heeft Pérez wel geleerd van de race in Oostenrijk. “Het was duidelijk niet mijn dag, maar ik heb geleerd van wat er is gebeurd en neem de positieve dingen mee”, zegt Pérez in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië. In Engeland liggen er nieuwe kansen voor de Mexicaan in het verschiet. “We moeten blijven pushen en ik focus me gewoon op komend weekend. Ik kan niet wachten om de baan weer op te gaan op Silverstone.”

Naast de kans om zich te herpakken, biedt de Grand Prix in Engeland een heleboel andere dingen om naar uit te kijken. “Ik kijk er heel erg naar uit om de fans terug langs de baan te hebben”, zegt Pérez. “De sfeer op Silverstone is altijd geweldig.” De Red Bull-coureur hoopt ook dat de families van de mensen in zijn team en de fabriek in Milton Keynes erbij kunnen zijn. “Die staan een mooi weekend te wachten.”

(Photo by Clive Mason – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Maar het spannendst van komend weekend blijft toch het nieuwe format met een sprintkwalificatie. “Als team hebben we heel veel moeite gedaan om het nieuwe format te begrijpen”, aldus Pérez. “We hebben veel geoefend en voorbereid voor dit weekend.” De nummer drie van het wereldkampioenschap is erg benieuwd hoe het nieuwe weekendprogramma zal verlopen. “Het zal voor iedereen nieuw zijn. Het is zeker spannend. Ik hoop dat ons harde werk zich uitbetaalt.”

Niet alleen voor Pérez, maar voor heel Red Bull, zal de race op Silverstone een belangrijke zijn. Titelconcurrent Mercedes neemt een hoop aerodynamische upgrades mee naar Groot-Brittannië om de opmars van de Oostenrijkse renstal te stuiten. Pérez verwacht dan ook dat het weer dicht op ellkaar zal zitten dit weekend. “Ik zag Mercedes over upgrades praten, dus ik weet zeker dat ze sterk zullen zijn”, zegt hij. “Wij zullen natuurlijk ook weer ons best doen en hopelijk eindigen we weer bovenaan. Laten we kijken wat er gebeurt.”