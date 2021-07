Een afgeladen Silverstone én een nieuwe raceformat, de Grote Prijs van Groot-Brittannië is dit weekend normaal maar ook anders. Het is voor Max Verstappen en Red Bull hoe dan ook een nieuwe krachtmeting met Mercedes: “We kunnen niet achterom kijken naar de mooie resultaten die we hebben geboekt, we moeten nu ook door doordrukken.”

Drie extra punten zijn er te verdienen voor de winnaar op zaterdag. Alle kleine beetjes helpen in een titelrace maar of Red Bull en Verstappen alles op alles gaan zetten, is nog maar de vraag. “Je neemt afgewogen risico’s in elke race, vooral als je voor de titel aan het vechten bent. Maar deze ene race gaat niet de uitkomst van het kampioenschap bepalen.”

Desondanks is Verstappen vooral benieuwd naar het nieuwe format. “Ik sta er helemaal voor open”, zegt Verstappen over de sprintkwalificatie. “Ik juich het ook toe dat we minder tijd om te trainen hebben voordat we gaan kwalificeren op vrijdag. Maar laten we eerst gewoon afwachten hoe het gaat, het is lastig er iets van te zeggen tot je het hebt geprobeerd.”

Zeker is wel dat Silverstone verspreid over drie dagen meer dan 300.000 racefans zal verwelkomen. “Dat maakt wel echt het verschil op Silverstone, het Britse publiek houdt van motorsport en dat maakt het zo speciaal. Vorig jaar was er niemand en was er geen sfeer. Het is dan nog altijd een prachtig circuit maar met fans is het alleen maar mooier. Ik weet dat ze hun voorkeur hebben voor de Britse coureurs maar het is mooi om te zien dat ze gepassioneerd zijn van de sport in zijn geheel. Ik hoop dat we een mooie race kunnen voorschotelen.”

De verwachting is dat op Silverstone met zijn hoge snelheden de verschillen tussen Red Bull en Mercedes kleiner zullen zijn dan in Oostenrijk. “We hadden daar een voorsprong, in Frankrijk waren we ook sterk maar wonnen we pas in de slotfase. Het kampioenschap is ontzettend spannend, spannender dan de punten momenteel misschien wel doen vermoeden. We kunnen niet achterom kijken naar de mooie resultaten die we geboekt, we moeten vooruit en nu ook doordrukken. Er komen een paar lastige banen aan waar Mercedes zomaar eens in het voordeel zou kunnen zijn. Maar dat maakt het alleen maar spectaculairder.”

