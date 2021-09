Sergio Pérez neemt de schuld van de crash vóór de start van de Grand Prix van België op zich, maar benadrukt dat het ‘iedereen had kunnen overkomen’. De Mexicaan weet dat het een kostbare fout was, maar wil vooral zijn monteurs bedanken: “Dat was heel indrukwekkend.”

Het was de hele dag al regenachtig op Spa-Francorchamps, waar de coureurs hun weg naar de grid moesten vinden op de regenbanden. Pérez verloor de controle over zijn bolide bij het ingaan van Les Combes en parkeerde de RB16B in de bandenstapels. Hoewel het op lage snelheid gebeurde, was de schade groot.

Foto: BSR Agency

“De omstandigheden waren extreem moeilijk”, legt Pérez uit. “Met deze regenbanden is het allemaal heel, heel lastig, erg glad. Het was mijn fout, maar het had iedereen kunnen overkomen”, meent de Mexicaan.

Pérez kon door zijn crash niet aan de oorspronkelijke start van de Grand Prix van België verschijnen. Het team liet op de radioverbinding met de FIA weten dat de schade aan de ophanging rechtsvoor ‘te extreem’ was en dus niet binnen twintig minuten hersteld kon worden. Als geluk bij een ongeluk werd de start van de race uitgesteld vanwege de aanhoudende regen, waardoor de monteurs van Red Bull hard door konden werken om de auto alsnog op tijd hersteld te hebben om alsnog mee te doen. Dat kon ook na toestemming van de wedstrijdleiding, maar hij moest wel achteraan aansluiten en verloor dus de zevende plaats.

“Het was een kostbare fout, dus we hebben een aantal punten misgelopen door mijn crash”, geeft Pérez toe, die drie punten weggaf met de crash. “Maar ik moet zeggen dat de jongens het geweldig gedaan hebben. Ze waren in staat om de auto in enkele minuten weer te herstellen, dat was heel indrukwekkend. Het toont de teamspirit binnen Red Bull Racing, en dat is mooi om te zien”, besluit Pérez.

