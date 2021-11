Sergio Pérez erkent dat Red Bull in de kwalificatie geen partij was voor Mercedes’ Lewis Hamilton met zijn nieuwe motor. Voor de rest van het weekend ziet het er echter beter uit, denkt de Mexicaan.

Dat haalde ook Verstappen al aan, die verwacht dat de Red Bull het beter zal doen onder de warmere omstandigheden die voor zaterdag en – vooral – zondag voorspeld worden. “Ik denk wel dat we het zaterdag goed kunnen doen”, richt Pérez zijn blik op de sprintkwalificatie die dan voor 20:30 Nederlandse tijd op het programma staat.

Pérez begint die sprintrace als vierde, nadat hij in de kwalificatie 0.549 trager was dan snelste man Hamilton. Op zijn eigen Red Bull-teamgenoot Max Verstappen gaf Pérez 0.014 seconde toe. “We liepen in het begin van de kwalificatie een beetje achter de feiten aan, maar het ging steeds beter.”

Volgens Pérez had Red Bull er moeite mee in te spelen op de koelere baanomstandigheden. Daarnaast was Hamilton ook gewoon te sterk, erkent hij. “Zijn nieuwe motor lijkt goed te werken. Lewis was vandaag onverslaanbaar. We moeten het maar zien.” Maar zoals gezegd: Pérez rekent dan op een sterker Red Bull.

