Sergio Pérez kwalificeerde zich op vrijdag nog op vijfde voor de sprintrace. Na een onhandige spin van de Mexicaan in de vuile lucht van Lando Norris, ging zijn weekend echter snel bergafwaarts. De Red Bull-coureur startte de Grand Prix op zondag uit de pitstraat en moest zijn kans op punten opgeven om de reeds uitgevallen Max Verstappen te helpen.

Het is nog steeds niet duidelijk of Pérez volgend jaar opnieuw voor Red Bull uit zal komen. De verwachting is van wel. Het team is immers positief over de prestaties van de 31-jarige tot op heden. Afgelopen weekend liet de Mexicaan zichzelf echter van zijn slechtste kant zien. Door zijn uitvalbeurt in de sprintkwalificatie stond Pérez voor een onmogelijke taak om op Silverstone nog een goed resultaat te boeken op zondag.

Pérez is dan ook niet blij met zijn optreden in Engeland. “Ik ben erg teleurgesteld in mijn prestaties dit weekend”, zegt hij. “Ik maakte weinig progressie en zat in een lastig pakket met mijn banden.” Tijdens de race maakte Pérez inderdaad vier pitstops, terwijl de meeste coureurs met een één-stop-strategie reden. “Zodra ik in een DRS-treintje kwam, was het onmogelijk om in te halen.”

Uiteindelijk kwamen punten in zicht, maar Red Bull had andere plannen. “Met wat extra rondjes denk ik dat P7 mogelijk was”, vertelt Pérez. “Ik had Lance [Stroll] en Fernand [Alonso] wel kunnen pakken.” Zijn team riep hem echter voor een vierde keer naar binnen om op de zachte band te proberen de snelste raceronde te rijden. “Om strategische redenen besloten we nog te stoppen voor de snelste raceronde.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De coureurs die de snelste raceronde rijdt wordt beloond met een extra punt. Daarvoor moet hij echter wel in de top tien eindigen. Pérez kwam door zijn stop als zestiende over de streep en had dus nooit een echte kans op dat punt. Red Bull heeft blijkbaar gekozen om de zes punten die Pérez had gekregen voor een zevende plek in te ruilen om één punt bij Lewis Hamilton weg te halen. Daarmee lijkt de Oostenrijkse renstal iets belangrijks toe te geven: Verstappen wereldkampioen maken is belangrijker dan de constructeurstitel.

Zover is het echter nog lang niet. Mercedes liep maar liefst veertig punten in op Red Bull en Hamilton naderde verstappen tot op acht punten. In Hongarije, de laatste race voor de zomerstop moet het team van Pérez dus terugslaan. “Dit weekend is er een om snel te vergeten. We hebben veel punten verloren in het kampioenschap”, aldus de tweevoudig Grand Prix-winnaar. “We moeten nu hergroeperen, hard werken en zo sterk mogelijk terugkomen in Hongarije.”