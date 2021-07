De eerste sprintkwalificatie in de Formule 1 was er een om te vergeten voor Sergio Pérez. De Mexicaan spinde in ronde vijf en zou in de voorlaatste ronde uit voorzorg naar binnen gehaald worden. Volgens hem speelde de vuile lucht een rol bij zijn kostbare spin.

De sprintkwalificatie was voor Max Verstappen een succes te noemen, aangezien de Nederlander van de tweede plaats direct bij de start naar de leiding ging. Hij zou die daarna niet meer uit handen geven en nam drie punten mee én kreeg de poleposition achter zijn naam. Aan de andere kant van de garage hadden ze op een ander resultaat gehoopt.

Foto: BSR Agency

Sergio Pérez verloor bij de start al twee plaatsen, al reed hij dan nog wel op de zevende plaats rond, achter Fernando Alonso en Lando Norris. Na vijf ronden verloor hij er een stuk meer toen hij op volle snelheid van de baan spinde in Chapel. De Mexicaan wist de Red Bull uit de muur te houden, maar kwam daarna niet verder dan de achttiende plaats. In de voorlaatste ronde besloot het team dan ook om hem naar binnen te halen en dus zal Pérez vanaf de laatste plaats starten. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al aangegeven dat hij vanuit de pitstraat zal starten.

Maar dan rest natuurlijk nog de vraag waardoor die spin kwam. Pérez heeft daar een verklaring voor. “Bij het uitkomen van de bocht had ik al veel meer snelheid opgepikt”, begint hij zijn uitleg. “Ik denk dat ik in de vuile lucht terechtkwam en dat maakte het heel moeilijk. Ik werd passagier van mijn eigen auto, al heel vroeg in de bocht. Het was een slechte dag van mijn kant. Dit is waarschijnlijk de plek waar we het meeste worstelen. Ik had het erg lastig met alle vuile lucht. Ik weet niet of dat te maken had met de lagere hoeveelheid brandstof of zoiets, maar ik had moeite met de vuile lucht bij de start”, aldus de teamgenoot van Verstappen.

Na de spin kon Pérez wel door, al reed hij wel met een flinke flatspot op zijn mediumband rond. In de voorlaatste ronde besloot Red Bull hem uit voorzorg naar binnen te halen. Teambaas Christian Horner gaf bij Sky Sports al te kennen dat het team om toestemming zal moeten vragen bij de FIA om de auto te checken, aangezien er hevige vibraties waren. Dat betekent nog niet dat ze ook wat moeten aanpassen, al heeft Marko al tegen Auto, Motor und Sport gezegd dat ze de afstelling van de auto wat zullen aanpassen om het inhalen vanaf de laatste plaats – in de pitstraat – wat makkelijker te maken.