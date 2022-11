Het negeren van de teamorders door Max Verstappen in Brazilië ‘ligt nu achter ons’, verzekert Sergio Pérez. De Mexicaan geeft aan dat alles binnen het team besproken is en dat zij dat ‘intern zullen houden’.

Verstappen kreeg in de slotfase van de Grand Prix van Brazilië de opdracht van het team om te proberen Fernando Alonso en Charles Leclerc in te halen. Hij zou daarmee teamgenoot Sergio Pérez helpen in zijn strijd om de tweede plek in het kampioenschap, maar Verstappen kwam in de laatste ronde van de race pas echt in de buurt van Alonso.

Hij kreeg daarom van engineer Gianpiero Lambiase te horen dat hij, als hij Alonso niet vóór bocht 12 had ingehaald, zijn plek terug moest geven aan Pérez, die op dat moment vier seconden achter hem reed. Hij kreeg in de laatste paar bochten driemaal het verzoek, maar daar werd niet naar geluisterd.

Na de race maakte Verstappen op de boordradio duidelijk dat hij ‘zijn redenen’ had om de plek niet terug te geven. “Ik heb het de vorige keer al gezegd, de jongens moeten dit niet nog een keer aan mij vragen, oké? Is dat duidelijk?”, aldus Verstappen. Op zijn beurt was Pérez boos over de actie van Verstappen. Het liet volgens hem zien ‘wie hij echt is’.

Even leek er toch wat onenigheid binnen het team dat beide wereldtitels al in de wacht heeft gesleept, maar Pérez maakt duidelijk dat dit nu achter hen ligt. Pérez geeft aan dat het team en Verstappen gesproken hebben over het negeren van de teamorders. “Alles is besproken en we houden dit intern”, schrijft Pérez op sociale media. “Dit ligt nu achter ons en we blijven werken als het geweldige team dat we tot nu toe zijn geweest”, aldus de Mexicaan.