Dat Red Bull met Daniel Ricciardo een grote naam als derde rijder heeft binnengehaald, is voor Sergio Pérez nog geen reden om zich extra zorgen te maken. Volgens de Mexicaan verandert het niks aan zijn situatie.

Tijdens de mediaronde na de presentatie van de Red Bull RB19 wordt Pérez uiteraard naar de komst van Ricciardo gevraagd. Pérez had het afgelopen jaar immers lastig naast Max Verstappen, en hoewel Ricciardo twee slechte seizoenen achter de rug heeft bij McLaren, heeft hij zich eerder wel bewezen binnen Red Bull.

Tussen 2014 en 2018 verzamelde Ricciardo namelijk zeven zeges voor het team, en was misschien wel Verstappens beste teamgenoot tot op heden. De aimabele Aussie is daarnaast immens populair in de paddock, en bij Red Bull. Hoewel Ricciardo zelf zegt eerst te willen resetten na zijn mislukte McLaren-periode, wordt hij als Red Bull-reserve nu toch als stok achter de deur gezien voor Pérez.

Van extra druk, antwoordt Pérez desgevraagd, is echter geen sprake. “Nee, want bij Red Bull moet je altijd presteren”, verklaart hij in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. “Het maakt dus niet uit dat Daniel er zit”, stelt hij. Daar is volgens Pérez nog een reden voor: “Want Red Bull kan sowieso iedere coureur binnenhalen die het wil hebben.”

Pérez concentreert zich dus gewoon op zijn eigen werk. Dat is van de winter al begonnen, met overleg met zijn engineers om te kijken waar hij het in 2022 aflegde tegen Verstappen en hoe hij het gat kan dichten. Over zijn doelen voor 2023 kan hij duidelijk zijn: “Ik wil alles uit de auto halen. Ik wil elk weekend vechten voor de zege. Dat is het belangrijkste doel.”

