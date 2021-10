Sergio Pérez is na zijn podiumplek in Turkije vol vertrouwen voor de zes resterende races, te beginnen met zijn ‘tweede thuiswedstrijd’ in het Amerikaanse Austin. “Hopelijk kan ik daar weer op het podium staan.”

Pérez heeft voor zijn gevoel ook wel reden er vertrouwen in te hebben, want: “Hoewel Mercedes de laatste vier of vijf races heel sterk is geweest en we ons qua snelheid niet met ze hebben kunnen meten, denk ik dat Austin en daarna Mexico goede circuits voor ons zijn.”

“Je zult ons dan ook goede prestaties zien neerzetten”, verwacht de Red Bull-coureur. Al is het daarbij wel belangrijk dat het team alles goed doet en uit die weekends haalt. “Dit is een belangrijke race voor ons”, zegt Pérez over Amerika. “Ik heb er erg veel zin in. Net als de rest van het team. Hopelijk kan ik in Austin weer op het podium staan.”

Lees ook: Verstappen gelooft niet in momentum: ‘Moeten perfect zijn om te kunnen winnen’

De Grand Prix van Amerika is sowieso een bijzondere voor Pérez. “Austin voelt als een tweede thuisrace voor me, omdat ik er altijd zo warm wordt ontvangen”, meldt de Mexicaan. Hij kan er ook steevast op veel steun rekenen, aangezien er in Texas veel Mexicanen of mensen met Mexicaanse roots wonen.

Daarnaast maken veel van zijn landgenoten (in elk geval in niet-coronajaren) de tocht naar Texas. Op zijn eigen, echte thuisrace hoeven Pérez en zijn fans echter ook niet lang te wachten: de Grand Prix van Mexico is de eerstvolgende na Amerika, op 7 november.

“Dit is het meest bijzondere deel van het seizoen voor me”, vertelt Pérez. “Ik vind het ook top dat er vanaf volgend seizoen ook een Grand Prix in Miami is. Dat zal als nóg een thuisrace voor me voelen.” Pérez ziet de Formule 1 groeien als sport in Amerika. “En ik denk ook dat de Formule 1 er alleen nog maar groter wordt.”

Lees ook: Gasly verwacht ‘ingewikkelde en zware’ Amerikaanse Grand Prix

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.