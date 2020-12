Pérez vreest voor een déjà vu tijdens de race: ‘We gebruiken een oude motor’

Net zoals vorige week kwalificeert Sergio Pérez zich als vijfde in Bahrein. Toen was het bepaald geen geluksgetal: Vlak voor het einde van de race plofte de Mexicaan zijn motor, terwijl hij op podiumkoers lag. Pérez vreest voor een herhaling. “We gebruiken een oude motor, die al best wat slijtage heeft.”

Sergio Perez heeft voor de race één belangrijke troef in handen: Hij heeft nog een nieuw setje zachte banden over. “Dat is belangrijk voor ons. We waren gelijk snel in Q1 en hadden aan één set banden genoeg om Q2 te halen en zo hebben we nog een nieuw setje banden over voor tijdens de race”, vertelt Pérez ten overstaan van Ziggo Sport.

Alleen maakt de Mexicaan zich zorgen over zijn Mercedes-krachtbron. “We gebruiken dit weekend een oude motor, die al wat slijtage heeft en dat merkte ik ook tijdens de kwalificatie. Het is belangrijk dat we de laatste twee races zonder al teveel betrouwbaarheidsproblemen doorkomen, maar we hebben er echt last van. We rijden niet op vol vermogen en dat kost ons gewoon, maar ik hoop dat het ons niet teveel gaat kosten”, aldus de Racing Point-coureur.

