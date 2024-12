Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix in Abu Dhabi. Niet alleen heeft de Nederlander goede herinneringen aan het circuit waar hij zijn eerste wereldtitel pakte, ook heeft Verstappen zin in de lange winterstop na deze laatste race. Voor zijn teamgenoot is de race op het Yas Marina Circuit een laatste kans om te presteren. Sergio Pérez wil zich nog graag bewijzen in Abu Dhabi, zeker omdat er volgens de coureur in Qatar nog wel een podiumplaats in had gezeten.

Na een lange tijd met zijn RB20 te hebben geworsteld, kon Verstappen in Qatar weer een stuk beter met zijn auto overweg. Het betaalde zich gelijk uit in een mooie overwinning voor de Red Bull-coureur. “De auto voelde veel beter aan om mee te rijden en het was een geweldige prestatie van het hele team”, blikt Verstappen nog even terug in de voorbeschouwing van Red Bull.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

De Grand Prix op het Yas Marina Circuit is alweer de laatste race van het seizoen. “Abu Dhabi roept altijd goede herinneringen op”, verwijst Verstappen naar het circuit waar hij zijn eerste wereldtitel binnenhaalde. Toch is de Limburger wel klaar met het Formule 1-jaar. “Het is een lang seizoen geweest en we zijn toe aan wat vrije tijd om thuis wat tijd door te brengen met familie en vrienden. Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt dit seizoen.”

Seizoen goed afsluiten

Teamgenoot Sergio Pérez gaat in een minder goede bui dan Verstappen naar Abu Dhabi. De Mexicaan kon zijn race in Qatar niet afmaken, nadat hij als negende aan de Grand Prix was begonnen. “Het is belangrijk voor me om een sterke laatste race van het seizoen neer te zetten. Ik ben het team en mezelf een solide prestatie verschuldigd”, steekt de coureur de hand in eigen boezem.

LEES OOK: Is de kogel door de kerk? ‘Pérez bijna zeker na Abu Dhabi weg bij Red Bull’

Volgens Pérez lag zijn slechte resultaat in Qatar niet aan de RB20, want de bolide toonde een goed tempo. “Alles ging zo goed in Qatar en het podium lag in ons vizier”, durft de Mexicaan zelfs te stellen. “Het is frustrerend voor iedereen dat we die positieve positie in de race niet konden omzetten in iets meer. Het doel in Abu Dhabi is om die teleurstelling goed te maken.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!