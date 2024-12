Het lijkt er steeds meer op dat Sergio Pérez zijn dagen bij Red Bull geteld zijn. Verschillende bronnen melden dat de Oostenrijkse renstal de Mexicaan voor 2025 zal vervangen. Het nieuws zal naar verluidt na de Grand Prix van Abu Dhabi bekend worden gemaakt.

Christian Horner hintte er na de Grand Prix van Qatar al op, en volgens onder meer The Race en ESPN is het Red Bull-avontuur voor Pérez na Abu Dhabi ook echt klaar. “We zullen hem alle steun geven die we kunnen geven tot aan de vlag in Abu Dhabi”, waarschuwde Horner Pérez eerder al. “Wat hij daarna besluit om te doen, dat is uiteindelijk zijn beslissing. Hij is oud genoeg en wijs genoeg om zijn eigen conclusie te trekken.”

Ambassadeur

Het officiële besluit over de toekomst van de coureur zal op 9 december, de dag na de race in Abu Dhabi, plaatsvinden tussen Pérez, Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Mexicaan tekende eerder dit jaar nog een contractverlenging bij de Oostenrijkse renstal, waardoor hij niet zomaar ontslagen kan worden. Het team zal naar verluidt op zoek gaan naar een rol als ambassadeur voor Pérez, vergelijkbaar met de rol die Daniel Ricciardo kreeg aangeboden na zijn vertrek bij Visa RB afgelopen september.

Visa RB-coureur Liam Lawson is naar verluidt dé kandidaat om in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen te worden. Red Bull-junior Isack Hadjar, die momenteel in de Formule 2 uitkomt, zou dan naast Yuki Tsunoda bij Visa RB aan de slag kunnen.

