Hoewel Max Verstappen als de logische favoriet het komend raceweekend in gaat, is teamgenoot Sergio Pérez gebrand op de winst. De Mexicaan weet dat Red Bull de zaken goed op orde heeft en daar wil hij nu van profiteren, zegt hij in een vooruitblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

“Ik kijk er naar uit om terug te keren op het circuit van Jeddah, waar ik pole-position pakte in 2022. Ik was erg ongelukkig met de timing van de safety car vorig jaar terwijl ik aan de leiding lag. Hopelijk is het dit keer mijn beurt.”

Lees ook: Grand Prix van Saoedi-Arabië – zo laat beginnen de sessies

Perez moest in 2022 lijdzaam toezien hoe Verstappen er op sublieme wijze met de winst vandoor ging. De regerend wereldkampioen bleef in Saoedi-Arabië destijds Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz voor. Zij werden respectievelijk tweede en derde, terwijl Pérez genoegen moest nemen met een vierde plaats.

Dat Red Bull in Bahrein vorige week oppermachtig was tijdens de openingsrace van het nieuwe seizoen zegt niet alles, zo waarschuwt Pérez. “We moeten het momentum vast zien te houden, maar het wordt interessant om te zien hoe iedereen het gaat doen in Jeddah. Het is een heel ander circuit dan in Bahrein.”

Lees ook: Weerbericht Grand Prix van Saoedi-Arabië – zo warm wordt het

