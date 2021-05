Sergio Pérez heeft zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen in de eerste twee races nog niet echt kunnen helpen in de strijd met Mercedes, maar hoopt daar in de Grand Prix van Portugal vanaf de vierde startplek verandering in te brengen.

Verstappen staat immers naast Pérez op de tweede rij, terwijl de Mercedessen in de kwalificatie beslag op de eerste rij hebben gelegd. Als het aan Pérez ligt, wordt het zondag echter een gevecht van team tegen team. “Ons tempo lijkt bovendien sterker te zijn in de openingsronden. Hopelijk kunnen we Mercedes dus onder druk zetten”, wordt Pérez geciteerd door Formula Passion.

De Mercedes-coureurs en Red Bull-rijders beginnen de race allemaal op de medium-banden. Mercedes lijkt daarbij wat minder last te hebben van bandenslijtage, maar wat meer moeite te met het opwarmen van de banden. Dat laatste gaat Red Bull daarentegen doorgaans goed af. Dat Pérez ‘een goede startplek’ heeft, moet hem daarbij helpen Verstappen een helpende hand te bieden in duel met Mercedes.

Wat zijn kwalificatie zelf betreft is Pérez niet helemaal tevreden. “Het was niet de beste kwalificatie. Het was een wat rommelige sessie. Ik vond het lastig om grip en snelheid te vinden en had niet helemaal het gevoel dat ik de auto naar mijn hand kon zetten.” De Mexicaan was uiteindelijk 0.144 seconde langzamer dan Verstappen. Op de Mercedes-coureurs gaf Pérez een halve seconde toe.

