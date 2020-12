Pérez wil zoveel mogelijk plaatsen goed maken tijdens de race: ‘Het is belangrijke dag voor ons’

Door een motorwissel start Sergio Pérez morgen achteraan. De Mexicaan zette in Q1 nog wel een tijd neer, maar klokte geen tijd in Q2 aangezien hij toch teruggezet zou worden. Pérez hoopt dat Racing Point risico’s gaat nemen met de strategie, want “Het is een belangrijke dag vandaag.”

“De auto had heel veel potentie tijdens de kwalificatie”, zegt Pérez ten overstaan van Formula 1. “Maar het is wat het is. Ik begin achteraan en hopelijk kan ik veel plaatsen goed maken. Het is een belangrijke dag voor ons team”, stelt de Mexicaan.

Hij wil dat Racing Point qua strategie out of the box gaat denken en dat moet ook aangezien McLaren een uitstekende kwalificatie beleefde. Terwijl Pérez achteraan begint en Stroll slechts achtste werd, staan de McLarens op P4 en P6. “We moeten gewoon iets anders doen. We moeten onze snelheid gebruiken en zoveel mogelijk in vrije lucht rijden”, aldus de Racing Point-coureur.

In Sakhir won Pérez, nadat hij aan het einde van de eerste ronde laatste lag, maar volgens de vertrekkend Racing Point-coureur is een herhaling niet echt realistisch. “Normaal gesproken wordt het hier wat moeilijker”, besluit hij.

