Het budgetplafond heeft invloed op Red Bull, vooral in het behouden van topmedewerkers. De financiële beperkingen staan het team niet toe om torenhoge salarissen aan te bieden, wat heeft geleid tot het vertrek van enkele belangrijke medewerkers naar beter betalende teams. Dr. Helmut Marko erkent deze uitdaging en belooft te strijden voor elke medewerker.

Vertrek van belangrijke teamleden

Succes trekt vaak de aandacht van concurrenten en dat geldt ook voor Red Bull. Recent zag het team enkele belangrijke figuren vertrekken. Dan Fallows verhuisde naar Aston Martin, Rob Marshall naar McLaren en Lee Stevenson en Jonathan Wheatley naar Audi. Ook Adrian Newey verlaat het team na dit seizoen. Andere teams wisten deze medewerkers weg te kapen door hogere salarissen te bieden. Jonathan Wheatley, die lange tijd teammanager was, kreeg van Audi een aanbieding die moeilijk te weerstaan was: de rol van teambaas met een aanzienlijk salaris. Volgens Red Bull-adviseur Marko kon Red Bull het aanbod niet evenaren.

Beperkt door het budgetplafond

Binnen Red Bull zijn de topposities beperkt en ook de financiële middelen zijn niet onbeperkt. Terwijl de salarissen van de drie topverdieners buiten het budgetplafond vallen, moeten de salarissen van de overige medewerkers wel binnen de kostenlimiet passen. Dit betekent dat salarisverhogingen van het personeel niet mogelijk zijn. Red Bull moet dus creatief en slim omgaan met hun personeelsbeleid. Ondanks deze financiële beperkingen blijft Marko zich inzetten voor elke medewerker. Positief is namelijk dat enkele belangrijke medewerkers recent hun contracten hebben verlengd. Paul Monaghan, Pierre Waché, Enrico Balbo en Ben Waterhouse hebben allemaal een langdurige verbintenis getekend, wat de stabiliteit binnen het team bevordert.

