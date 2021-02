Petrov vindt neutrale vlag voor Mazepin ‘belachelijk’: ‘Hij heeft geen doping gebruikt’

Vorige week raakte bekend dat Nikita Mazepin volgende maand onder een neutrale vlag zal debuteren in de Formule 1. Door een dopingsanctie, een gevolg van een dopingschandaal tijdens de Winterspelen in 2014, mag Rusland in wereldkampioenschappen, en dus ook in verschillende autosportklassen waaronder de Formule 1, niet vertegenwoordigd worden. Voormalig Russisch F1-coureur Vitaly Petrov heeft weinig begrip voor de maatregel. “Atleten die hard werken, worden oneerlijk gestraft voor iets wat ze niet hebben gedaan.”

In december besliste het TAS, het internationaal arbitragetribunaal van de sport in Zwitserland, dat de dopingsancties die het Wereldantidopingagentschap WADA tegen Rusland oplegde, overeind blijven. De straf is een gevolg van het door de staat gestuurd dopingsysteem dat de Russen tijdens de winterspelen in eigen land in 2014 hadden opgezet. Rusland mag daardoor niet deelnemen aan grote internationale kampioenschappen, maar om Russische sporters alsnog de kans te geven deel te nemen aan competities, moeten ze dat onder neutrale vlag. Zo ook Nikita Mazepin, die volgende maand debuteert in de Formule 1.

Vitaly Petrov, tussen 2010 en 2012 de eerste Russische coureur in de Formule 1, heeft weinig begrip voor de maatregel. “Het is belachelijk. Een atleet moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen daden, maar Nikita is niet betrapt op doping”, vertelt Petrov aan Speedweek. “Als hij daarop was betrapt had ik dat begrepen, maar dat is niet het geval.”

“Nu worden atleten die hard werken oneerlijk gestraft voor iets wat ze niet hebben gedaan”, vervolgt de Rus. “Ze zijn niet eens in staat om voor hun land te vechten. Atleten die zich nergens schuldig aan maken, moeten gewoon hun land kunnen vertegenwoordigen”, aldus Petrov.

