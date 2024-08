Oscar Piastri heeft een andere mening over de prioriteiten van McLaren dan CEO Zak Brown. Volgens de Amerikaan maakt het team geen onderscheid tussen het winnen van het coureurs- en het constructeurskampioenschap. Piastri denkt echter dat de prioriteit wel bij de constructeurstitel ligt.

McLaren loopt in het constructeurskampioenschap steeds meer in op Red Bull. Het verschil tussen de twee renstallen is in de races voor de zomerstop zelfs teruggebracht tot 42 punten. Tussen McLaren-coureur Lando Norris en kampioenschapsleider Max Verstappen is het verschil nog wel groter: 78 punten.

McLaren-CEO Zak Brown gaf eerder aan dat het team geen prioriteit geeft aan het constructeurskampioenschap. De Amerikaan is van mening dat zijn renstal het beste voor “allebei” de titels kan gaan. McLaren-coureur Oscar Piastri is dat niet helemaal met Brown eens.

“Het eerste doel is om de constructeurstitel te winnen voor het team en ik denk dat we daar een goede kans op maken”, zei Piastri in gesprek met Sky Sports News. “We hebben het gat naar Red Bull in de laatste zes of zeven races gedicht.”

‘Eerste doel is constructeurstitel’

De Australiër legt het coureurskampioenschap echter niet helemaal aan de kant. “Ik wil in het rijdersklassement natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Ik ben zelf niet kansloos voor het kampioenschap, hoewel dat een hele grote vraag is. Ik wil goede races rijden, consistentie opbouwen en het team echt helpen om de constructeurstitel te winnen.”

Piastri heeft ook al nagedacht over wat hij zou doen als hij teamgenoot Norris moet helpen in zijn strijd voor de coureurstitel. De Brit staat momenteel hoger in het klassement dan Piastri. “Als het zover komt dat ik Lando later in het jaar moet helpen, dan is dat natuurlijk iets wat we zullen bespreken. Het eerste doel is echter om de constructeurstitel te winnen en te proberen om het voor mezelf ook goed te doen.”

