Oscar Piastri onthult één groot voordeel dat hij heeft ten opzichte van zijn concurrentie, dankzij zijn opleiding. De Australiër hoopt in 2025 een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel, nadat hij in 2024 nog vooral de rol van de tweede coureur toebedeeld kreeg.

Oscar Piastri speelde in 2024 een cruciale rol bij het winnen van McLarens eerste constructeurstitel sinds 1998. De Australiër hoopt volgend seizoen ook een gooi te doen naar de coureurstitel, en ziet al dat hij één groot voordeel heeft ten opzichte van zijn rivalen. Piastri vertelt aan Sky Sports dat hij technische vakken heeft gestudeerd op school, wat hem een voordeel geeft bij het bespreken van het gedrag van zijn auto.

LEES OOK: Piastri hoopt gooi te doen naar de wereldtitel: ‘Heb de tools in huis’

“Wiskunde, natuurkunde en computerwetenschappen. Ik zou waarschijnlijk ingenieur zijn geworden als ik geen coureur was”, onthult de coureur uit Melbourne. “Het is voordelig om te weten wat verschillende veranderingen aan de auto doen en om een idee te hebben van de afstelling en zo. Ik denk dat het (ingenieur worden, red.) de volgende weg zou zijn die ik zou zijn ingeslagen als ik geen coureur had kunnen worden.”

Reglementswijziging

De technische kennis van Piastri kan McLaren in 2025 wel eens heel goed uitkomen, want een nieuwe reglementswijziging zorgt ervoor dat de opening in een gesloten achtervleugel nog maar 13,4 millimeter mag zijn. De wijziging is een reactie op McLarens controversiële ‘mini-DRS’. Coureurs moeten daarom onder andere de afstellingen gaan aanpassen om het prestatieverlies te compenseren.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)