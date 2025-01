Oscar Piastri kende een uitstekend tweede seizoen in de Formule 1, maar heeft alweer een hoger doel in het vizier. De Australiër hoopt een gooi te doen naar de wereldtitel, en denkt ook al wel alle ‘tools’ daarvoor in huis te hebben. “Ik moet ze alleen gewoon altijd kunnen inzetten”, aldus de McLaren-coureur.

Oscar Piastri beleefde en succesvol tweede seizoen in de koningsklasse, en pakte zijn eerste twee overwinningen. De Australiër eindigde als vierde in het coureurskampioenschap, maar hoopt in 2025 te verbeteren. Piastri gelooft zelfs al dat hij alles in huis heeft om een gooi te doen naar de wereldtitel.

“Ik moet wel nog wat leren en verbeteren”, vertelt Piastri tegen AS/MS: “Ik heb het gevoel dat ik nu in een fase kom waarin ik op bepaalde dagen bijna alle hulpmiddelen heb die ik nodig heb. Ik zet ze alleen niet zo vaak in als ik zou willen.” Toch is het een verbetering voor de coureur ten opzichte van zijn eerste jaar in de Formule 1. “Toen had ik niet alle tools die ik nodig had. Ik miste er nog een paar.”

Afstemmen

De McLaren-coureur legt ook meteen nog even uit welke hulpmiddelen hij precies bedoelt. “Of het nu gaat om racetempo, kwalificatie, racen tegen andere coureurs, ik heb het gevoel dat ik daar goede momenten van heb laten zien, of zelfs op sommige van die gebieden. Over het algemeen ben ik gewoon erg tevreden geweest.” Volgens Piastri is het daarom vooral nu een zaak van “alles een beetje meer op elkaar afstemmen” voor het volgende seizoen.

