Oscar Piastri zwengelt nog één keer de discussie rondom de papaja-regels aan. McLaren probeerde om Lando Norris in 2024 met deze regels te helpen in zijn gevecht voor de wereldtitel met Max Verstappen. Volgens Piastri maakte de hele ophef rondom de teamorders het verhaal groter dan het werkelijk was.

Oscar Piastri kende een succesvol seizoen in de MCL38, en pakte zijn eerste twee overwinningen. Teamgenoot Lando Norris kon zelfs wereldkampioen Max Verstappen het vuur aan de schenen leggen in de sterke McLaren-bolide. McLaren besloot meermaals om teamorders te geven aan hun twee coureurs, om zo de kansen van Norris op de wereldtitel te vergroten. Deze zogenoemde ‘papaja-regels’ deden veel stof opwaaien. Piastri bagatelliseert echter het belang van de teamorders.

Op de vraag of hij het positief vond dat dit seizoen basisregels waren opgesteld, vertelt Piastri tegen Motorsport.com: “Ik bedoel, het is een beetje een catch-22. Ik denk dat als ik er beter voor zou staan, er geen teamorders zouden zijn. Ik denk dat het veel groter is gemaakt dan dat het was. Er is tot nu toe nog geen enkele situatie geweest waarin we ze echt nodig hadden, om het zo maar te zeggen.”

Ideale scenario

De Australiër legt verder uit dat de regels alleen gelden voor ‘hele specifieke’ scenario’s. “We weten dat we het juiste moeten doen als het nodig is”, aldus de coureur uit Melbourne. “Ik denk dat ik volgend jaar natuurlijk in een positie wil zijn waarin ik kan vechten en hopelijk kunnen alleen ik en Lando voor het kampioenschap vechten. Dat is ons ideale scenario.”

