Oscar Piastri lijkt niet langer de rol van tweede rijder bij McLaren te hoeven spelen. De kans dat zijn teamgenoot Lando Norris nog de wereldtitel wint, is klein, waardoor ook de Australiër weer volledig voor zichzelf mag rijden in Las Vegas. Alleen in ‘specifieke scenario’s’ is Piastri uiteraard bereid om de Brit te helpen.

Lando Norris vocht tijdens het 2024-seizoen voor de eerste keer in zijn Formule 1-carrière echt mee voor de wereldtitel. Voor zijn McLaren-team was dat even wennen. De Britse renstal stelde de zogenoemde papaja-regels op, om zo de Britse coureur te helpen in zijn gooi naar de winst in het coureurskampioenschap. Teamgenoot Oscar Piastri kreeg bijvoorbeeld tijdens de sprintrace in São Paulo te horen dat hij Norris voorbij moest laten gaan. De Brit pakte zo meer punten tijdens de verkorte race dan naaste rivaal Max Verstappen.

Een dag later deelde Verstappen echter een mokerslag uit aan Norris door vanaf P17 de Braziliaanse race te winnen, waardoor het nu nog slechts een kwestie van tijd lijkt totdat de Nederlander zijn vierde wereldtitel binnenhaalt. Ook Piastri denkt dat zijn rol als tweede coureur nu “min of meer” voorbij is.

“We moeten nog wat dingen bespreken, maar het zijn nu heel, heel specifieke scenario’s waarin ik zou kunnen helpen”, vertelt de Australiër, aan Formula1.com. “De kans op de rijderstitel is nu erg klein.” Volgens de man uit Melbourne viel het aantal keren dat hij opzij moest voor zijn teamgenoot achteraf ook wel mee. “Ik ben altijd vrij geweest om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Brazilië was natuurlijk een tijd waarin we dingen hebben omgewisseld. Maar dit is de enige keer in de laatste vijf races dat we dat moesten doen.”

Specifieke scenario’s

Met een verschil van 62 punten tussen klassementsleider Verstappen en tweede plaats Norris lijkt de kans op een allereerste wereldtitel voor de Brit wel erg klein. Piastri kan zich daardoor ook weer vooral op zijn eigen prestaties focussen.

“Ik weet dat ik dit weekend (in Las Vegas, red.) vrij ben om me zo goed mogelijk te kwalificeren en te racen”, legt de Australiër uit. “Als er specifieke scenario’s zijn, kan het zijn dat ik nog steeds nodig ben, maar dat zijn heel specifieke scenario’s. Voor mij gaat het erom dat ik het best mogelijke resultaat voor mezelf behaal, wat natuurlijk het team helpt.” McLaren ligt wel op koers om de constructeurstitel te pakken.

