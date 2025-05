Oscar Piastri steekt landgenoot en de recent afgezette Alpine-coureur Jack Doohan een hart onder de riem. Alpine maakte deze week bekend Doohan vanaf de GP Emilia-Romagna te vervangen door Franco Colapinto. Piastri is geen onbekende met de chaos binnen het Franse team, en heeft daarom wat geruststellende woorden voor Doohan over: ‘Hij is een Formule 1-coureur geweest, en dat pakt niemand van hem af’.

Op woensdag maakte Alpine bekend dat Jack Doohan per direct wordt vervangen door reservecoureur Franco Colapinto. De Argentijn krijgt vijf races de tijd om te bewijzen dat hij het Alpine-stoeltje verdient, bijna evenveel als de zes races die Doohan mocht rijden. “Ik ben er erg trots op dat ik mijn levenslange droom om professioneel Formule 1-coureur te worden heb waargemaakt”, zei Jack Doohan, die aangaf de komende vijf races Colapinto goed in de gaten te houden.

LEES OOK: Jack Doohan na ontslag: ‘Houd de komende vijf races goed in de gaten’

Steun van Piastri

Oscar Piastri, landgenoot van de net ontslagen Australiër, steekt Doohan in ieder geval alvast een hart onder de riem. “Als dit echt definitief het einde is voor de carrière van Jack, dan denk ik dat hij heel erg trots mag zijn”, vertelt de man uit Melbourne tegen de Today Show. “Het is echt niet gemakkelijk om als coureur uit Australië in de Formule 1 komen. Je moet zoveel moeilijke beslissingen maken om het zover te schoppen.”

“Als dit zijn allerlaatste race was, dan mag hij echt trots zijn. Hij is een Formule 1-coureur geweest, en dat pakt niemand van hem af”, vervolgt Piastri, die zijn landgenoot vervolgens veel succes wenst. “Ik weet zeker dat hij succesvol zal zijn, wat de volgende stap ook voor hem is.” Doohan blijft voorlopig actief als reservecoureur bij Alpine.

LEES OOK: Briatore ontkent onenigheid met ex-teambaas Oakes: ‘Respecteer zijn beslissing’

Piastri is zelf ook niet onbekend met deze rol bij het Franse team. De Australiër trad in 2020 toe tot de Alpine Academy, en was reservecoureur in 2022. In 2023 contracteerde McLaren Piastri, tot grote verrassing van de Franse renstal. De coureur stuurde toen de inmiddels fameuze Tweet de wereld in, waarin hij bevestigde niet bij Alpine te blijven.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.