Oscar Piastri heeft genoten van zijn ‘speciale’ eerste dag bij McLaren in Abu Dhabi. De 21-jarige Australiër hield een ‘geweldig gevoel’ over aan de eerste meters in de MCL36.

Er was in de zomer een hoop te doen om Piastri. De Australiër werd bij Alpine aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso, maar hij ontkende op sociale media stellig dat hij een contract had getekend. Hij smeet bovendien de deur dicht door te stellen dat hij niet voor Alpine zou rijden. FIA’s Contract Recognition Board boog zich over de zaak en stelde McLaren, waar hij al een voorcontract had, in het gelijk.

Na alle commotie rondom de transfer is het nu dan toch tijd voor Piastri om voor zijn nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Dat begon met de testdag in Abu Dhabi, waar hij de hele dag de MCL36 tot zijn beschikking had. Het was geen geweldige start voor Piastri, die zijn McLaren vanwege problemen aan de kant moest zetten. Hij kwam uiteindelijk tot 123 ronden op het Yas Marina Circuit.

“Het is een geweldig gevoel”, blikt Piastri terug op die testdag. “Het was een heel ander gevoel dan de Young Driver Test die ik vorig jaar reed. Dat was toen een dag om echt plezier te hebben in een Formule 1-auto, dit keer moesten we de basis leggen voor volgend jaar.”

“Maar mijn eerste dag met McLaren was fantastisch”, vervolgt Piastri. “Ik heb nieuwe mensen leren kennen en we proberen samen te verbeteren en snelheid te vinden voor volgend jaar. Dit was een speciale dag.”

De testdag in Abu Dhabi had wel nog wat voeten in de aarde. Piastri stond onder contract bij Alpine, maar de Franse renstal besloot om hem eerder los te laten om de test met McLaren mogelijk te maken. “Dat is echt heel positief. Het was het meest positieve om achter het stuur te kruipen, je kunt baantijd niet vervangen door iets anders. Het was dus echt belangrijk en positief om dat te hebben.”

