Oscar Piastri verwacht dat hij dezelfde behandeling als Lando Norris krijgt binnen McLaren. Het Britse team nam vorig jaar nog zo snel mogelijk elke upgrade mee naar het circuit, waardoor soms maar één coureur er dat weekend mee kon rijden. De Australiër verwacht niet dat McLaren dat dit jaar weer gaat doen, omdat beide coureurs momenteel meedingen naar de wereldtitel.

De titelstrijd tussen de McLaren-coureurs lijkt officieel te zijn losgebarsten na de dominante overwinning van Oscar Piastri in Bahrein. De Australiër reed een ruime zestien seconden eerder over de finishlijn dan Lando Norris, en kon zo het puntenverschil in het coureurskampioenschap terugbrengen naar drie.

LEES OOK: Norris gelooft niet in achterstand Red Bull: ‘Auto is verdomd goed’

McLaren koos er vorig jaar nog voor om upgrades steeds zo snel mogelijk mee te nemen naar het circuit. Dit betekende dat soms één auto alvast de upgrades kreeg, terwijl de andere auto nog moest wachten. Volgens Piastri zal McLaren dit jaar, met twee titelkanshebbers in het team, voor een andere aanpak kiezen.

“Vorig jaar wilden we graag zo snel mogelijk performance op de auto, zodat we een gat konden slaan in het constructeurskampioenschap”, legt Piastri uit in Saoedi-Arabië. “Dit jaar is het anders, omdat we al een voorsprong hebben bij de constructeurs en we vechten alle twee nu om de coureurstitel. Ik verwacht daarom dat we alle twee ook gelijke kansen krijgen en dezelfde auto om mee te vechten om de titel.”

LEES OOK: Russell sluit titelstrijd uit, ondanks meerdere podiums: ‘McLaren te dominant’

Kwalificatie

De twee McLaren-coureurs, die beide in de sterke MCL39 zitten, zijn erg aan elkaar gewaagd en zullen dat ook blijven als het team ze ook op het vlak van de upgrades hetzelfde behandeld. Waar hoopt Piastri dan het verschil te maken? “De kwalificatie is enorm belangrijk”, vervolgt de coureur. “Vrije lucht is zo belangrijk in een race, dus je wilt altijd aan de voorkant van het veld kwalificeren. En met twee coureurs in dezelfde auto, met vergelijkbaar tempo, als je dan verder naar voren kan kwalificeren, is dat een groot voordeel.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.