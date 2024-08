Oscar Piastri denkt dat het nog een hele opgave gaat worden om Red Bull te verslaan. Hoewel zijn McLaren-team momenteel het sterkste rijdersduo op de grid heeft, verwacht Piastri dat Red Bull, zeker wanneer Sergio Pérez uit zijn vormdip komt, nog terugslaat.

McLaren maakte tijdens de eerste seizoenshelft een enorme inhaalslag op Red Bull. Het team bracht het puntenverschil in het constructeurskampioenschap terug tot 42 punten, en heeft momenteel het sterkste rijdersduo van het Formule 1-veld. Toch denkt Piastri dat Red Bull nog niet verslagen is.

“We zitten in een sterke positie, het gat is natuurlijk minder groot geworden tijdens de laatste zeven, acht races”, vertelt de Australiër aan de aanwezige pers in Zandvoort. “We hebben veel momentum, maar ik vlak Red Bull nog totaal niet uit. Max (Verstappen, red.) doet het geweldig, en Sergio (Pérez, red.) heeft al eerder zo’n vormdip gehad en wist er toen ook uit te komen. We zullen het zien, maar het wordt geen gemakkelijke strijd.”

Titelkansen Piastri?

Piastri stijgt ondertussen ook gestaag in het klassement voor de coureurs, en heeft nog maar tien punten nodig om Charles Leclerc in te halen. “Theoretisch gezien is het nog mogelijk voor mij om het coureurskampioenschap te winnen. Natuurlijk weet ik ook wel dat dat een enorme opgave is”, aldus de Australische coureur.

Toch gaat de McLaren-coureur niet bij de pakken neerzitten. “Ik probeer gewoon het maximale uit elk weekend te halen. Zo kan ik de meeste kansen creëren voor zowel het team in het constructeurskampioenschap als voor mezelf in het coureurskampioenschap, wat er ook gaat gebeuren. Maar of ik nu tweede, derde of vierde wordt in het kampioenschap, als ik niet win, dan zullen de anderen niet echt bang worden”, sluit Piastri af.

