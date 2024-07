Oscar Piastri baalt ervan dat hij wederom geen geweldige startplek heeft kunnen bemachtigen. De Australiër wist naar een keurige P5 te rijden tijdens de kwalificatie in Silverstone, maar denkt dat het goede tempo van zijn MCL38 wel een hogere startpositie had moeten opleveren. Piastri benoemt ook alvast even welke coureurs hij als kanshebbers ziet voor de overwinning.

Piastri wist tijdens de chaotische kwalificatie in Silverstone keurig als vijfde te eindigen. Toch denkt de Australiër dat er vanwege het goede tempo van zijn MCL38 wel meer in had gezeten. “Ik denk dat we in Q1 erg snel waren. Ik reed mijn ronde veel eerder dan iedereen, dus ik denk dat we goed waren”, blikt Piastri terug, tegenover Motorsport Week. “In Q2 gingen we weer een beetje te vroeg en waren we goed. En in Q3 gingen we voor de laatste run gewoon veel te laat. Ik opende mijn ronde ongeveer een halve seconde achter Carlos [Sainz].”

Piastri denkt daarom dat de verkeerde timing van zijn laatste snelle ronde ervoor gezorgd heeft dat hij als vijfde aan de race mag beginnen. Het is niet de eerste keer dat het goede tempo van de McLaren-coureur niet de bijbehorende startplek oplevert. “De frustratie van vorig weekend [in Oostenrijk, red.] laaide weer op, maar vandaag [in Silverstone, red.] lag het aan ons als team. Dus ja, we moeten zeker een aantal dingen herzien vanaf dat punt”, aldus Piastri.

De McLaren-coureur kijkt ook alvast vooruit naar de hoofdrace, en weet wel uit welke hoek hij de meeste dreiging verwacht. “De Mercedessen waren erg snel [tijdens de kwalificatie, red.]. Ik denk dat ze een goede dag hadden. Tijdens de ochtendsessie in de regen zagen ze er ook snel uit. Dus ik denk dat ze een van de snelste zijn, zo niet de snelste op dit moment”.

Piastri houdt ook rekening met Verstappen

Naast de Mercedessen vlakt Piastri ook Max Verstappen nog niet uit. “Max, neem ik aan, heeft nog meer in huis. Want ik kan me niet voorstellen dat zijn vloer er geweldig uitzag, nadat hij door het grind was gegaan. Dus ja, ik denk dat de vijf auto’s op dit moment erg aan elkaar gewaagd zijn. Het gaat er morgen om wie zijn kansen maximaal benut”, is de conclusie van de Australiër.

