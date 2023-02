Oscar Piastri voelt geen extra druk om direct goed te presteren bij McLaren nadat hij vorig jaar een hoofdrol speelde in het silly season van de Formule 1. De Australiër wil vooral weer op snelheid komen na een jaar aan de zijlijn en maakt zich geen zorgen om eventuele druk.

Piastri hoopte na het behalen van de Formule 2-titel in 2021 de overstap te maken naar de Formule 1. Er was echter geen plek bij Alpine voor de Alpine-junior, die daardoor een jaar aan de zijlijn moest toekijken. De Australiër werd bij Alpine aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso, die naar Aston Martin verkaste, maar daar had hij zelf andere gedachten over.

Op sociale media kondigde hij namelijk aan niet te rijden voor Alpine omdat er geen overeenkomst was. Hij had op de achtergrond al een voorcontract getekend bij McLaren, maar de zaak kwam uiteindelijk bij het Contract Recognition Board (CRB) van de FIA terecht. Zij stelden vast dat McLaren en Piastri een geldig contract hadden, waardoor Alpine plots op zoek moest naar een andere coureur.

De aanloop naar zijn Formule 1-debuut verliep dus allesbehalve gewoon, maar daar heeft Piastri geen omkijken naar. “Ik benader dit seizoen best comfortabel”, zegt Piastri. “Het werd veel duidelijker voor de meeste mensen toen alle feiten en het volledige verhaal naar buiten kwamen.” Daar is Piastri dan ook ‘niet mee bezig’.

“Ik focus me op mijn avontuur bij McLaren en het is een goede genezer voor de meeste zaken. Ik focus me nu op waar ik nu ben”, aldus de Australiër, die aangeeft dat hij ‘veel op zijn bord’ heeft om zich voor te bereiden op zijn eerste race in het papajaoranje. “Die voorbereidingen zijn echt goed verlopen”, geeft Piastri aan.

Hoge verwachtingen

Toen het CRB had geoordeeld dat het contract tussen Piastri en McLaren geldig was, viel er een enorme last van de schouders van de coureur. “Toen ging het erom hoe we mijn vertrek bij Alpine vorm zouden geven. Nadat er een besluit kwam over de test na het seizoen, lag mijn focus volledig op McLaren. Het was fijn om die test te kunnen doen en nu kan ik me gaan settelen binnen het team. Ik kijk uit naar mijn debuutjaar hier.”

Door de hele saga, nog voordat hij überhaupt in de Formule 1 had gereden, zijn de verwachtingen van Piastri flink gestegen. Maar, stelt de coureur zelf, er is geen extra druk om de hoek komen kijken. “Met mijn in het verleden behaalde resultaten zouden er in de Formule 1 altijd wel wat verwachtingen zijn”, doelt hij onder meer op het winnen van drie kampioenschappen op een rij, met de Formule 2 in 2021 als hoogtepunt.

“Hoewel het drama voor veel spanning zorgde, heeft dat niets te maken met mijn rijvaardigheden”, vervolgt Piastri. “Het voegt dus niet iets specifieks toe. Ik probeer gewoon weer op snelheid te komen. Natuurlijk ben ik wat roestig nu ik een jaar niet geracet heb, dus ik moet weer dat tempo zien te vinden. Daarom kijk ik er ook naar uit om weer de baan op te gaan”, besluit de McLaren-coureur.

