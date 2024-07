Oscar Piastri is over het algemeen tevreden over het verloop van zijn eerste seizoenshelft. De Australiër vindt dat hij veel sterker rijdt dan een jaar geleden, hoewel er nog wel vaak kleine dingen misgaan bij McLaren. Ook in België kende Piastri een cruciaal moment.

Piastri begon als vijfde aan de race op Spa-Francorchamps, en kwam uiteindelijk als derde over de finishlijn. De Australiër promoveerde na de race nog naar P2, nadat George Russell uit de uitslag was geschrapt. Volgens Piastri was er maar eigenlijk één moment dat van grote invloed was op het verloop van zijn race.

“Ik denk dat het niet makkelijk was om Charles (Leclerc, red.) voorbij te gaan”, vertelt Piastri tijdens de persconferentie. “Als het me in die ronde niet was gelukt, had ik daar waarschijnlijk lang vastgezeten. Dus dat was een cruciaal moment in de race.” De Australiër reed verder wel “een hele sterke race”, dankzij het goede tempo van de MCL38. “Ik voelde me heel goed dit weekend. Zelfs op vrijdag zag het tempo er heel sterk uit. Ik baalde wel dat ik de kwalificatie niet goed heb gedaan.”

Kleine dingen gaan nog fout bij McLaren

De man uit Melbourne kijkt ook gelijk even terug op de hele eerste seizoenshelft, en is over het algemeen tevreden met zijn eigen goede vooruitgang. “Een paar weekenden in het midden van het jaar waren een beetje lastig. Vooral Japan en China en natuurlijk Barcelona, maar ik heb het gevoel dat alle andere races erg sterk waren”, vat Piastri even gauw samen. “We hebben alleen veel dingen gehad die niet helemaal naar onze zin gingen. Of het nu gaat om interessante straffen, crashes of fouten, er waren altijd van die dingen.”

Tijdens de Grand Prix in België was er tijdens de tweede pitstop ook voor Piastri nog zo’n interessant moment. De Australiër schoot toen een klein stukje voorbij het vak en kwam tegen de front jack man aan. “Ik denk dat dit de tweede of derde keer dit jaar is dat we proberen om over de voorste krik te rijden. Dus ik zal proberen dat de volgende keer niet te doen”, sloot Piastri grappend af.

