Het Australische toptalent Oscar Piastri had uiteraard liever een racezitje gehad, maar denkt dat hij alsnog ‘veel kan leren’ van zijn reserverol bij Alpine in 2022.

“Hoewel ik niet zal racen, zal het namelijk nog steeds een druk jaar worden”, weet Piastri, die de Australische krant The West vertelt hoe zijn seizoen eruit zal zien: “Veel in de simulator zitten, veel reizen om als reserve bij alle races te zijn, en ook aardig wat testen in een oudere Formule 1-auto.”

De twintigjarige Piastri denkt zelf dat hij, na achter elkaar de Formule Renault 2.0, Formule 3 en Formule 2 te hebben gewonnen, wel een zitje had verdiend. De coureur uit Melbourne probeert nu echter maar het meeste van zijn reserverol te maken.

“Ik denk dat ik nog zeker veel kan opsteken. Bijvoorbeeld wat betreft het hectische Formule 1-schema, het reizen en hoe je met de jetlag en dat soort dingen omgaat. Dat ik dat kan doen zonder de druk om te moeten presteren, is in zekere zin wel een fijne luxe.”

“Natuurlijk”, beklemtoont Piastri, “had ik het geweldig gevonden om te racen. Maar ik kan nog steeds veel leren van dit jaar.” Piastri is onderdeel van Alpine’s talentenprogramma en wordt begeleid door ex-coureur Mark Webber. De Aussie wist al vroeg dat er in 2022 geen plek voor hem zou zijn bij Alpine en heeft dus ook elders geen zitje gevonden.

