Het team van Alpine heeft iets te bewijzen in het aanstaande Formule 1-seizoen. De Fransen kenden een dramatische start in 2024, maar dankzij een wonderlijk dubbel podium op Interlagos eindigde het team alsnog op de zesde plaats bij de constructeurs. Coureur Pierre Gasly hoopt in 2025 op meer consistentie bij Alpine en schept daarbij hoge verwachtingen.

Alpine beleefde een relatief teleurstellend seizoen in 2024 – in de openingsraces konden Esteban Ocon en Pierre Gasly nauwelijks meekomen met de concurrentie en eindigde het team stijf onderaan. Ondertussen rommelde het achter de schermen. Uiteindelijk werd de controversiële Flavio Briatore aangesteld om orde op zaken te stellen. Vanuit een adviserende rol trekt hij nog altijd aan de touwtjes. Gedurende de zomerstop vond Alpine bovendien een nieuwe teambaas in Formule 2-veteraan Oliver Oakes.

Uiteindelijk eindigden de Fransen op de zesde plaats in het kampioenschap, al was dat vooral te danken aan het feilloze optreden van Ocon en Gasly in Brazilië. Na een knotsgekke regenrace completeerden zij het podium achter racewinnaar Max Verstappen. Zonder deze tweede en derde plaats was Alpine op de achtste positie geëindigd in het eindklassement.

‘Ik ga voor de top vijf’

Desalniettemin is Pierre Gasly behoorlijk ambitieus in aanloop naar het nieuwe seizoen. Samen met zijn nieuwe teamgenoot, de Australische Jack Doohan, denkt hij dit jaar voor de vijfde plaats te kunnen strijden. “Ik ga voor de top vijf bij de constructeurs”, zei hij tegen journalisten bij de Autosport Awards. “Dat is mijn doel, en ik denk dat dat zeker haalbaar is. Diep van binnen zou ik natuurlijk nog hoger willen eindigen, maar ik moet ook objectief zijn en inzien dat het een heel spannend seizoen wordt. Ik verwacht dan ook geen enorme veranderingen ten opzichte van vorig jaar.”

