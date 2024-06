Met het vertrek van Adrian Newey is het aan technisch directeur Pierre Waché om te zorgen dat Red Bull de leiding behoudt in het kampioenschap. De Fransman kan na 2024 niet meer rekenen op de briljante ontwerper. Met de nieuwe reglementen van 2026 op de horizon heeft Waché het maar druk – het leiden van drie titelwaardige projecten is immers makkelijker gezegd dan gedaan.

LEES OOK: Mercedes doet Adrian Newey droomaanbod om concurrentie af te troeven

Pierre Waché werd na de Grand Prix van Monaco gevraagd naar de technische tak van Red Bull. Hoe wil de regerend kampioen straks de leiding nemen zonder de designs van Adrian Newey? “Het team is nu gefocust op het maximaliseren van onze performance“, zei de Fransman tegen Formula1.com. “Met de huidige auto, 2025 én 2026 hebben we drie auto’s om aan te werken. Daar komt nog eens bij dat [de reglementen voor] 2026 hele grote wijzigingen doorvoeren.”

De technisch directeur waarschuwde dat 2026 een hoop uitdagingen met zich meebrengt. Red Bull is niet alleen Newey kwijt, maar zal dan ook moeten vertrouwen op de eigen motoren, die het samen met Ford gaat ontwikkelen.

“Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer problemen je kunt verwachten”, vervolgde Pierre Waché. “Begin volgend jaar kunnen we ons pas toeleggen op de aerodynamica. De motor is de grootste uitdaging, maar het ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Het belangrijkste is dat we de balans kunnen bewaren tussen deze verschillende projecten.” Met het budgetplafond is er ook voor een team als Red Bull weinig ruimte voor fouten.

LEES OOK: Helmut Marko vreest voor Canada: ‘Kan zwaar worden voor Red Bull’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).