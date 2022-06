‘Waardeloos’, een ander woord had Sebastian Vettel na afloop van de Grand Prix van Monaco niet voor de regenbanden van Pirelli, al countert de Italiaanse firma zijn kritiek.

Vettel heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over Pirelli’s regenrubber en Monaco was daarbij voor hem een reminder aan wat er mis mee is. “Deze regenbanden zijn eigenlijk nutteloos”, velt Vettel zijn harde oordeel tegenover F1-Insider. Volgens Vettel zijn de full-wets, de volwaardige regenbanden, veel te hard. “Dus zodra je de stap kan maken naar intermediates, doe je dat.”

Vettel mag uiteraard vinden wat hij vindt, maar Pirelli’s motorsportbaas Mario Isola is van mening dat zijn kritiek niet terecht is. “De regenbanden zijn anders dan de intermediates, maar het is niet zo dat ze veel harder zijn”, reageert hij bij Motosport-Magazin. Volgens Isola hebben Pirelli’s regenbanden ook dezelfde karakteristieken als vorig jaar. “We wilden het punt waarop je naar intermediates kan ook gelijk houden.”

Wat Isola wel toegeeft, is dat het in Monaco in de praktijk misschien allemaal wat anders uitpakte, omdat het een uniek circuit is. Qua layout, maar ook qua asfalt. “Het is een echt stratencircuit. Het asfalt is anders dan op een normale baan en geeft de regenbanden zodoende minder grip.”

Vettel is in het verleden overigens wel vaker kritisch geweest over Pirelli’s regenbanden – en niet als enige. De 2022-banden zijn natuurlijk wel nieuw. Dit omdat de banden (iets) groter zijn geworden vanwege de overstap van 13- naar 18-inch velgen. Dit heeft ook invloed op de stijfheid van de banden en auto’s.

