Pirelli: ‘Focus op de speciale testdagen voor de banden’

Pirelli-baas Mario Isola zegt dat de bandenproducent voortaan gaat focussen op speciale testdagen voor de banden. Pirelli kreeg vorig jaar negatieve commentaar na een test van prototypebanden tijdens het Formule 1-weekend in Austin.



Tijdens het Grand Prix-weekend in Austin vorig jaar bezorgde Pirelli alle teams 2020-banden voor een eerste echte test. In het koude weer en met het lagere gripniveau van het 2020-rubber, geïntroduceerd om bandendegradatie te verminderen, waren veel coureurs ontevreden over de nieuwe banden.

Hoewel de feedback tijdens de post season-test beter was, stemden de teams ervoor om de 2019-banden een jaar langer te behouden. Isola legt uit dat het gebrek aan tijd op de baan gedurende de Grand Prix-weekends betekent dat het beter is om de banden op andere momenten te testen. “We leverden de prototypes aan iedereen, dus Austin leek een mooie gelegenheid om te zien hoe het prototype werkte”, blikt hij terug bij Autosport.com.

Maar Pirelli heeft geleerd uit de ‘testtraining’ in Amerika. “Het probleem is dat het onmogelijk is voor een team in drie uur aan vrije trainingen te ontdekken of iets werkt. Dat is naar mijn mening een argument om in de toekomst niet te testen tijdens raceweekenden.”

“Als we ook een vergelijking moeten maken tussen een nieuwe en bestaande band, is dat te veel voor de teams. Het is dus een feit dat ze een compromis moeten vinden om de extra bandentests in een overvol schema te proppen. Daarom zeggen we liever: ‘Focus maar op de speciale testdagen voor de banden'”, besluit Isola.



