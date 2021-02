Pirelli maakt in één keer bandenkeuze voor het volledige seizoen bekend

Pirelli heeft meer dan een maand voor de openingsrace van het seizoen de bandenkeuze voor alle (!) Grands Prix in één keer bekend gemaakt. Door de mogelijke complicaties door de coronapandemie besloot de bandenproducent meteen alle selecties openbaar te maken. “Het zal maximale flexibiliteit mogelijk maken voor het geval de kalender door Covid-19 aangepast moet worden.”

De afgelopen seizoenen maakte Pirelli slechts enkele weken voor een race de gekozen bandencompounds bekend. Om mogelijke problemen door de coronacrisis te vermijden, kiest de Italiaanse bandenproducent er dit jaar voor om meteen de selecties voor het hele seizoen te delen met de teams.

Lees ook: Pirelli krijgt forse kritiek, maar wil verder met 2021-banden

Mario Isola, autosportbaas van Pirelli, nieuwe strategie uit. “Nu al de selecties voor het hele jaar bekendmaken zal de teams en de coureurs helpen met hun planning. Bovendien zal het ook maximale flexibiliteit mogelijk maken voor het geval de kalender door Covid-19 aangepast moet worden, zoals we vorig jaar zagen.”

De bandenkeuze is per Grand Prix in de meeste gevallen dezelfde als de laatste keer dat de GP verreden werd, op twee uitzonderingen na. “We hebben twee races waar het rubber zachter zal zijn. De eerste is Azerbeidzjan waar de hardste band, de C2, in 2019 niet werd gebruikt en waar we nu naar toe gaan met de zachtst mogelijke selectie: C3, C4 en C5.”

Daarnaast zal er ook op Interlagos ander rubber gebruikt worden. “Daar kiezen we dit jaar voor de C2, C3 en C4, aangezien de C1 die de vorige keer als hardste keuze werd geselecteerd geen bijzonder groot voordeel vertoonde vergeleken met de mediumband. In beide gevallen zou de zachtere nominatie moeten leiden tot een grotere verscheidenheid aan racestrategieën”, aldus Isola.

De bandenkeuze voor 2021

Lees ook: Wolff: ‘Nieuwe Pirelli-banden de enige oplossing om veiligheid te verbeteren’