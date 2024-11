De kwalificatiesessie in São Paulo op de zaterdag werd na meerdere keren uitstel, alsnog door de wedstrijdleiding afgelast. De regenval was te hevig, waardoor de sessie naar de zondagochtend werd verplaatst. Lewis Hamilton protesteerde nog op een speelse manier tegen het besluit om de coureurs niet op regenbanden naar buiten te sturen. Pirelli reageert nu op de uitspraken van Hamilton.

Terwijl de regen maar bleef vallen in São Paulo en de kwalificatiesessie steeds maar werd uitgesteld, verontschuldigde Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich tegenover de aanwezige fans. De Italiaan vertelde voor de camera’s van F1TV hoe het “onmogelijk was om in deze omstandigheden” de coureurs de baan op te sturen.

Lewis Hamilton had daar echter andere ideeën over, en was niet bang om deze aan Domenicali te vertellen. “Je had ons naar buiten moeten sturen, dit is belachelijk, we moeten naar buiten”, onderbrak Hamilton half grappend het interview van de Italiaan. “Als je ons betere regenbanden of dekens geeft, dan kunnen we hierin rijden. Ik zet je nu voor het blok.”

Lewis: "You should've sent us out! This is ridiculous, we should go out! I wanna go out! If you give us better wet tyres or blankets we'd be able to run in this! I'm putting you on the spot!"



Pirelli reageert

Hoewel het ‘protest’ van de zevenvoudig wereldkampioen vooral speels was, heeft bandenleverancier Pirelli toch gereageerd op de uitspraken van Hamilton. “Het is waar dat we de prestaties van de natte band moeten verbeteren om een goede kruising met de intermediate te genereren”, vertelt Mario Isola, baas van Pirelli Motorsport, aan Motorsport.com.

Isola onthult dat Pirelli in 2025 met een verbeterde band wil komen. “Volgend jaar hebben we een nieuwe regenband met wat kleine aanpassingen. Dit omdat we helaas niet de mogelijkheid hadden om een goede test te doen met de natte band op een zwaar circuit”, aldus de Pirelli-topman. “We hebben het loopvlakpatroon een beetje veranderd. Daarnaast ook gewerkt aan de constructie en aan een nieuwe compound. We hebben een verbetering gevonden. Ik kan niet zeggen of het genoeg is of niet.”

