Max Verstappen blikt terug op een enerverende zaterdag in São Paulo. De Red Bull-coureur kreeg niet alleen te maken met een lastige sprintrace, inclusief een DRS-trein, maar ook met een vijf seconden-tijdstraf én een uitgestelde kwalificatiesessie. Verstappen vindt het jammer dat de kwalificatie letterlijk in het water is gevallen.

Het was een enerverende zaterdag op het Autódromo José Carlos Pace voor Max Verstappen. De coureur hoorde na de sprintrace dat hij een vijf seconden-straf kreeg voor onder de deltatijd zitten tijdens de safety car-periode. De Nederlander verloor zo zijn derde plaats aan Charles Leclerc. Vervolgens viel de kwalificatiesessie voor de hoofdrace letterlijk en figuurlijk in het water.

LEES OOK: OFFICIEEL: Noodweer verwacht in São Paulo, kwalificatie 11.30 uur Nederlandse tijd, race vervroegd

“Het is jammer dat we vanmiddag niet de baan op konden om de kwalificatie te rijden”, vertelt Verstappen tegen de aanwezige media, nadat bekend was geworden dat de sessie was afgelast. De Nederlander keek uit naar de kwalificatiesessie, zeker omdat de RB20 snel bleek tijdens de sprintrace. “In de sprint was ons tempo best sterk, maar het was gewoon jammer dat we vast kwamen te zitten in de DRS-trein, dus we moesten geduld hebben en konden niet echt veel doen”, aldus Verstappen.

‘Jammer dat we een penalty kregen’

De Red Bull-coureur kwam uiteindelijk toch uit de DRS-trein, en haalde Leclerc in ronde achttien in. “We kwamen goed uit bocht drie, dus ik kon inhalen en ik had het gevoel dat ik de strijd aan kon gaan met de auto’s voor me”, zegt Verstappen. “Helaas kwamen we ronden tekort en kregen we gele vlaggen.”

LEES OOK: Verstappen tevreden met derde plek: ‘Moest wachten tot hij wat foutjes maakte’

“Het was jammer dat we een penalty kregen, maar voor mij was het een positieve race en we hadden de snelheid”, vervolgt de Nederlander. “We zaten in de strijd en dat was goed, want dat was de vorige races niet het geval. Het weer is momenteel erg onvoorspelbaar en we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Het wordt erg krap, maar hopelijk hebben we weer een positieve dag.” De zondag van Verstappen begint in ieder geval wel vroeg, om 7:30 uur plaatselijke tijd staat namelijk de uitgestelde kwalificatie op het programma.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!