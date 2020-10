Pirelli verandert van gedachten: éénstopper toch het snelst

Bandenleverancier Pirelli stelde kort na de kwalificatie nog dat een tweestopper dé aangewezen strategie was voor de Grand Prix van de Eifel, maar komt daar nu op terug: een éénstopper is toch sneller. Afhankelijk van de bandenslijtage, dat dan weer wel.

Dat laatste is natuurlijk nogal een voorbehoud, maar voor wie alles qua slijtage onder controle houdt, is beginnen op de softs en rond ronde 25 (van de 60) naar mediums gaan dus de snelste strategie, volgens Pirelli.

De tweestopper die Pirelli aanvankelijk als beste optie had aangemerkt – beginnen op softs, in ronde 19 naar mediums overstappen en 22 rondjes later teruggaan naar softs voor de laatste stint – is op papier nog altijd de op één na snelste strategie.

‘Iets langzamer’ volgens het rekenmodel van de bandenfabrikant is beginnen op softs en dan twee stints op medium doen. Een éénstopper met een start op mediums en dan de harde banden eronder gooien, is de langzaamste optie.

Lees ook: Preview: Wordt het regenroulette of blind bandenpoker op de Ring?

De gehele toptien begint de race overigens op softs. De coureurs buiten de toptien hebben vrije bandenkeuze voor de start. Op basis van Pirelli’s rekenmodel kunnen we alsnog veel softs verwachten in het begin. Al moet gezegd dat de teams lang niet altijd naar Pirelli’s voorspellingen luisteren.

Mocht het regenen dan doet bovenstaande er uiteraard niet meer toe en is het tijd voor regenbanden of intermediates. Op het moment wijst de weersvoorspelling echter op een droge race.

Lees ook: Racing Point over zieke Stroll: ‘Hij kon niet van het toilet af komen’